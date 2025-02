L’AGROPOLI SCIUPA LA VITTORIA 0-0 CON LA VIRTUS STABIA

Nel secondo tempo in special modo l’Agropoli ha avuto sui piedi la palla goal per vincere almeno per tre volte ma davanti al portiere avversario si è clamorosamente fermata. Già nel primo tempo i delfini avevano controllato bene la partita sfiorando anche in qualche circostanza il vantaggio. Il possesso palla e il decisionismo sembrano essere state le armi dell’Agropoli la quale però in casa non riesce ad esprimere come dovrebbe. I delfini avrebbero meritato di vincere e devono comunque dare un’accelerata alle proprie pretese per addivenire presto alla salvezza l’obiettivo dichiarato stagionale.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...