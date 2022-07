L’uomo dei risultati negativi, delle liti con presidenti e dirigenti, l’uomo che in almeno due circostanze ha messo a rischio il futuro dell’Agropoli è stato annunciato dall’Unione sportiva Agropoli. L’uomo con il più basso grado di gradimento politico e sportivo in città è stato chiamato(si fa per dire perchè è stato imposto) da Carmelo Infante presidente ormai fuori di senno e senza conoscere la storia del club per il quale sborsa tanti soldi, ma li sta buttando nel cesso. Una grande porcata, una infamata alla città del presidente Infante al quale va ascritto il merito di aver riportato entusiasmo, gente allo stadio e importanti innovazioni nell’US Agropoli ma con questa mossa si è ormai messo in bocca ad un intero popolo. Adesso ci spieghiamo l’addio di Ugo Schiavo conscio della strada fallimentare che sta intraprendendo l’Agropoli. E per questo saggio visore di come andranno le cose.

L’Agropoli fallirà questo è certo. Prima Cerruti e poi Canale e Puglisi hanno evitato il fallimento dell’Agropoli e questo lo spiegheremo in un video che andremo a fare su youtube, successivamente i tifosi hanno sventato il fallimento e in tutte e tre le circostanze c’entra Gennaro Russo. Una mazzata per la città. Se Carmelo Infante crede che con i soldi si compra l’Agropoli, i giocatori e anche la dignità delle persone ha totalmente sbagliato. Può comprarsi qualche scentiletto copiaincollista ma non può comprarsi la storia di una società gloriosa ne tantomeno la fede dei tifosi, quella non si compra. Per il momento Carmelo Infante ha clamorosamente toppato. E in questo c’è la mano del sindaco, la vera rovina di questa città, la vergogna di quanto sta succedendo, perchè è stato il sindaco ad imporlo promettendo a Carmelo Infante nuovi ingressi e forse qualche socio. Agropoli è nella merda come città, questo è uno schifo. L’Agropoli ha intrapreso la strada del fallimento E’ una vergogna.