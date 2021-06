E come volevasi dimostrare era un complotto contro l’Agropoli, ancora una volta ordito da parte di chi vuole fermare la squadra una volta di Cerruti amico di Gravina. Qualcuno con la coscienza sporca aveva suggerito al Faiano di fare un ricorso temerario pensando di non far valere la squalifica scontata del portiere Manzi il quale gioca contro il Volcei e questa squadra fa il ricorso, sempre sotto suggerimento di qualcuno, pensando che Manzi non avrebbe scontato la squalifica. In Campanai il giochetto funziona, primo grado e secondo grado danno la partita persa all’Agropoli vinta sul campo ma lontano dal controllo regionale dove ci sono persone incompetenti come afferma la sentenza di oggi, l’Agropoli vince il ricorso e il Volcei viene condannato anche al pagamento delle spese. Quindi quando noi da anni gridavamo che al comitato regionale campano fanno di tutto per andare contro l’Agropoli avevamo ragione perfettamente, queste ne è la riprova. Doveva passare questo principio al di la di come andranno le cose con l’Audax di Cervinara partita in programma mercoledì prossimo, con gli irpini anche avvantaggiati dal pronostico e dal fatto campo.

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, al termine dell’udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, HA ACCOLTO il ricorso presentato dalla ASD U.S. Agropoli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Campania FIGC-LND e la ASD Buccino Volcei Calcio avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, resa con dispositivo sul C.U. n. 5/CSAT del 26 maggio 2021 e con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 6/CSAT del 28 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla odierna ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 9/GST del 12 maggio 2021, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Buccino Volcei Calcio, aveva inflitto all’Agropoli la sanzione della perdita della gara Agropoli – Buccino del 2 maggio 2021 con il risultato di 0-3, a causa della partecipazione in posizione irregolare del calciatore Filippo Manzi. Per l’effetto, annullando ogni precedente decisione degli Organi di Giustizia Federale, ha convalidato il risultato di 1-0 in favore dell’ASD Agropoli, così come conseguito sul campo nella gara contro il Buccino Volcei del 2 maggio 2021, valevole per il Campionato di Eccellenza del CR Campania FIGC – LND ss. 2020/2021. Ha, altresì, condannato la resistente ASD Buccino Volcei Calcio alla rifusione delle spese di lite in favore della ASD U.S. Agropoli nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, nonché delle spese come sostenute per l’accesso al Collegio di Garanzia. Infine, il provvedimento è stato trasmesso ai competenti organi federali ai fini della relativa esecuzione.

A questo punto i vari Zigarelli, Tambaro e tutti quelli che stanno al comitato dovrebbero dimettersi, passare la mano. Se non c’è malafede c’è incompetenza, a nostro avviso c’è malafede. Questa è una vergogna nazionale. Il coni smentisce clamorosamente il comitato regionale campano. Il governo calcistico campano ancora una volta fa una mega galattica figura da quattro soldi, ma questi sono abituati a farne, hanno la faccia tosta.