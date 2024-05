L’ATALANTA VINCE IN RIMONTA A SALERNO 1-2

Ennesima sconfitta casalinga della Salernitana in questo campionato che si avvia a battere tutti i record negativi della serie A. L’Atalanta parte forte ma a segnare è la Salernitana con Tchaouna al 18′. All’intervallo Gasp ne cambia tre per provare la rimonta e trova il pari con Scamacca. Il 2-1 è proprio del neo entrato Koopmeiners. I granata sfiorano il pari nel finale con il solito Tchaouna

La squadra di Gasperini ha l’opportunità di recuperare punti per l’Europa dopo gli insuccessi delle altre rivali. C’è Scamacca titolare al centro del’attacco, con Miranchuk e Lookman a supporto. Sei i cambi rispetto all’Europa League. Tchaouna, e Vignato dietro a Ikwuemesi per Colantuono. Fiorillo sarà schierato tra i pali. Negli orobici l’ex Edersion, l’altro Ruggeri in panchina.

Minimo stagionale all’Arechi. Tifoseria granata che accoglie con indifferenza la squadra già retrocessa in campo. Striscioni ironici nei confronti della proprietà. Parte bene la Dea padrona del campo e pericolosa con Scamacca e Ederson. Ma al 18′ fiammata Salernitana, Vignato per Tchaouna che salta Zappacosta e batte di sinistro Carnesecchi, applausi misti a fischi all’Arechi. Lookman sfiora il pari subito dopo. Nel finale ancora i nerazzurri pericolosi che sciupano. Finisce il primo tempo con la curva sud che fischia i granata.

SECONDO TEMPO

Cambi nelle due squadre. La Salernitana inserisce Pellegrino per l’infortunato Pasalidis. Nell’Atalanta dentro De Ketelaere e Koopminers al posto di Ederson e Miranchuk. Sempre Tchaouna pericoloso nei granata dal limite, stavolta c’è Carnesecchi. Lookman in dribbling, salta Fazio ma sciupa ancora. Al 58’ sponda in area granata e in spaccata Scamacca pareggia. Entra Weissman per Ikwuemesi. Pochi minuti e Koopminers dalla distanza porta in vantaggio i nerazzurri. Ci prova ancora Scamacca, palla di poco fuori. Nella Salernitana, fuori Vignato per Legowski e Sambia per Zanoli. Weissman ha la palla del pari Hateboer salva. Proprio Hateboer sfiora il tris un minuto dopo. Esce Bradaric dentro Sfait. Esce Scamacca dentro Djimsiti. Cambio nell’Atalanta: fuori Lookman, dentro Tourè. Sempre il solo Tchaouna scatta in area ma spara fuori.

SALERNITANA-ATALANTA

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pasalidis (1′ st Pellegrino), Fazio, Pirola; Sambia (23′ st Zanoli), Coulibaly, Basic, Bradaric (31′ st Sfait); Tchaouna, Vignato (23′ st Legowski); Ikwuemesi (15′ st Weissman).

In panchina: Costil, Salvati, Martegani, Simy, Guccione, Fusco, Manolas. Allenatore: Stefano Colantuono.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (1′ st Ruggeri), Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson (1′ st Koopminers), Pasalic, Zappacosta; Miranchuk (1′ st De Ketelaere, Lookman (38′ st Tourè; Scamacca (34′ st Djimsiti).

In panchina: Musso, Rossi, Bakker, Adopo, Bonfanti, Palestra, Comi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Ermanno Feliciani.

ASSISTENTI: Rossi e Di Giacinto.

QUARTO UOMO: Santoro.

VAR: Gariglio.

AVAR: Di Paolo.

NOTE. Spettatori: 12980. Ammoniti: Pasalidis (S). Recupero: 2′ pt. 4’st

