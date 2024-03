L’ATLETICO VITALICA RINGRAZIA LA FILCA CISL DI SALERNO PER I NUOVI COMPLETINI

Nuovi completini per l’Atletico Vitalica. Sono stati il segretario generale della Filca Cisl di Salerno, Giuseppe Marchesano, insieme alla segreteria composta da Giuseppe Vicinanza e Marco Martino(tutti e tre nella foto in alto) con tutto il gruppo dirigente, a volere omaggiare la società del presidente Nello Gaito. Un segno di vicinanza alla squadra di calcio a 5 che milita in serie C2 e che tanto si spende per la diffusione del concetto di sport sano e che prova a tendere la mano a giovani più fragili. “Ringraziamo il presidente e tutta la dirigenza in quanto ogni giorno mettono tanto impegno e passione per aiutare questi ragazzi. Il loro motto è: ci sono vittorie che non hanno prezzo. Essendo il nostro un sindacato di prossimità, vicino ai lavoratori ed in generale alla gente, non potevamo non sposare questa causa”, hanno detto dalla Filca Cisl Salerno. Dalla centrale operativa del Vitalica, a Sarno, arrivano i ringraziamenti alla sigla sindacale. “Un gesto a cui non smetteremo mai di dire grazie, Marchesano ed i suoi sono persone attivi e attente alle esigenze del territorio”, ha detto il vice presidente Mario Marra

