LE ACCUSE DELLA PROCURA, LOTITO HA SALVATO LA SALERNITANA CON I SOLDI DELLA LAZIO

L’indagine della Procura di Tivoli verso la conclusione: sette le operazioni sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori Sono sette, invece, gli acquisti di calciatori della Salernitana finiti sotto la lente di ingrandimento, con l’operazione che riguarda l’attaccante Mattia Sprocati, tra i “casi limite” segnalati da una recente ricostruzione realizzata dal “Fatto Quotidiano”. Il centravanti nel 2017 è passato dalla Pro Vercelli alla Salernitana per un costo pari a 110mila euro e a giugno 2018, dopo una stagione condita da 12 gol in Serie B, viene acquistato dalla Lazio per oltre 3 milioni, prima di essere girato immediatamente in prestito al Parma. È questo il passaggio chiave per la procura tiburtina, che fa notare come “la sua cessione alla Ss Lazio Spa abbia contribuito in maniera determinante alla realizzazione di un risultato positivo per la Salernitana, con la chiusura del bilancio in un utile di 1.129.586 euro”.

Il caso Akpa-Akpro

C’è poi il caso del centrocampista ivoriano, Jean-Daniel Akpa-Akpro, oggi in prestito all’Empoli e che la Lazio compra dalla Salernitana per 13,4 milioni, ma valutato “solo” 600mila euro da transfermarkt.it. Lo stesso sito – proprio come nel caso plusvalenze Juventus – ritenuto affidabile in ambienti calcistici e quindi preso in riferimento da chi indaga. La Lazio rimane in silenzio, in attesa della notifica di chiusura dell’inchiesta: non è ancora stato definito né il reato d’accusa né tantomeno la competenza territoriale sull’organo giudicante. La società biancoceleste, come da comunicato emesso dopo il sequestro di aprile, ritiene di aver garantito la massima collaborazione agli inquirenti e ora attende solo di conoscere l’esito delle indagini per attivare immediatamente la macchina della difesa.

