E’ cominciato ,ospitato dall’Italia, il campionato europeo 2020 che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso anno, ma che è stato posticipato a quest’anno a causa della pandemia. Sono cominciati i primi problemi, quando un difensore danese, che si chiama Christian Eriksen e che stava giocando contro la Finlandia, ha avvertito un malore in campo e si è accasciato colpito da un arresto cardiaco. Soccorso prontamente dai sanitari,è stato trasportato in ospedale dove si è ripreso e la partita è ricominciata due ore dopo. Questi problemi non sono rari e non sono nuovi, perché già accaduti in precedenti occasioni. Contro l’insorgere di questi malesseri, tutti i giocatori sono sottoposti a rigidi controlli clinici, ma,sembra che tutto ciò non basti.

Nonostante tutti i test ai quali viene sottoposto chi pratica un’attività sportiva, sono abbastanza frequenti casi di questo genere. I dati sono allarmanti, eppure i medici dello sport consigliano fin dall’età pediatrica l’effettuazione dell’elettrocardiogramma per prevenire le morti improvvise. Nel 2013 in una scuola di Caserta, tutti gli alunni, sono stati sottoposti a visita cardiologica e lo stesso è avvenuto nel 2014 in un istituto comprensivo di Roma. Tutto questo,al fine di prevenire queste fatalità. E’ importante sottoporsi a questo tipo di esame che non è per niente invasivo e dura pochi secondi. Se lo consiglia fin da bambini nelle scuole, ciò significa che l’incidenza di queste problematiche che possono portare anche alla morte,è molto alta.La domanda che ci si pone è: perché, nonostante tutto, continuano a morire persone, che praticano sport,per arresto cardiaco? Gli screening devono essere capillari e coinvolgere le fasce di età più a rischio, considerando tutti i rischi in cui si può incorrere. Guido Honorati Broggi