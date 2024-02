LIVERANI SULLA PANCHINA DELLA SALERNITANA FIRMA A ORE

Terzo allenatore della Salernitana dopo Paulo Sosa e Inzaghi, fabio Liverani. Liverani ha incontrato Sabatini a Roma.

Nell’incertezza sulla categoria del prossimo anno e con un budget non esattamente faraonico, la scelta di Iervolino e Sabatini sarebbe ricaduta sul 47enne ex centrocampista. Pochissimi dettagli da limare e accordo di massima raggiunto. Se non ci saranno clamorosi capovolgimenti nelle prossimesarà annunciato l’esonero ufficiale di Inzaghi e il contestuale ingaggio di Liverani, ex pupillo di Sabatini che lo portò da giocatore con sé a Perugia, Roma (sponda Lazio) e poi Palermo. Liverani batte la concorrenza di Ballardini e Semplici. Il primo era per la verità in cima alle preferenze iniziali, poi però il contratto (non leggerissimo) in essere con la Cremonese ha rallentato il tutto. Per rescindere con i grigiorossi l’esperto allenatore aveva chiesto quantomeno pari condizioni economiche e di durata (giugno 2025). La Salernitana non vuol guardare oltre l’orizzonte e per lo stesso motivo ha rinunciato ad approfondire con Semplici, pure lui voglioso di legarsi per un anno e mezzo. Sondato anche Grosso che però aspetta il Sassuolo, di cui è promesso sposo. Non convincenti Gotti e Oddo.

