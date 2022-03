Guglielmo Stendardo allenatore Luiss

Ormai non è più una sorpresa, anzi non lo è da tempo. La squadra universitaria può sognare in grande, adesso più che mai. Con l’ Anzio che stecca contro il Sant’ Angelo Romano, sarà battaglia fino alla fine, ma gli universitari stanno andando oltre i propri limiti. La squadra partita in ritiro il 23 agosto a Roccadaspide, nel Cilento, agli ordini di Mister Stendardo, sta andando oltre le aspettative e sta confermando il progetto di dual career dell’ Ateneo Romano.

Gli studenti, tra studio e calcio, allenano il fisico 4 volte a settimana ma esercitano tutte quelle abilità cognitive della mente che fanno e faranno la differenza nel loro futuro professionale. Abbiamo contattato l’ Avv. Stendardo che ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono orgoglioso di rappresentare un Ateneo prestigioso come la Luiss ed un gruppo di ragazzi speciali che conciliano sport e studio impegnandosi tanto. La società che si occupa di calcio è costituita da ex studenti LUISS e da autorevoli professionisti tra i quali Leo Cisotta, Andrea Costagliola ed Andrea Chiriatti.

Lo staff tecnico che mi supporta è di assoluto valore ed è composto da Roberto Mo(collaboratore tecnico), Gianmarco Mecangeli(preparatore atletico)e Paolo Buccheri(allenatore dei portieri). Il gruppo è costituito da 27 elementi, vi sono anche dei lavoratori ed è molto giovane”.

Chi è il calciatore più importante? Mister, ci faccia qualche nome per favore.

“Il nome più importante ed il vero valore aggiunto è proprio il gruppo. Un gruppo che ha un’ identità comune, un senso di appartenenza straordinario e delle motivazioni incredibili. Poi ci sono dei giocatori che potrebbero diventare anche professionisti(qualcuno lo è già stato), tra cui Rezzi, Le Rose, Cinti, Liberio, Maestrelli, Biraschi, Nolano, Renzetti.

E poi c’ è il mio capitano, Andrea De Vincenzi, calciatore dalle qualità tecniche straordinarie che ha già fatto 100 goal con la maglia della LUISS”. Non è semplice conciliare sport e studio.

Come organizza gli allenamenti con chi lavora?

“Chi lavora fa dei sacrifici incredibili per essere presente, ma ho dei leader nel gruppo che si fanno sentire anche quando non ci sono. E mi riferisco a Vittorio Salustri, difensore esperto e muro invalicabile, ai senatori Agostino e Barone”. E poi ci sono i giovani che rappresentano il futuro: Adem Rekik è tra i più importanti, classe 2004, in prestito dall’ Avellino.

Come valuta il suo inserimento?

“Adem ha doti straordinarie, è un ragazzo per bene e ha tanta voglia di imparare. Questo periodo gli servirà per giocare con continuità e per migliorare alcuni aspetti determinanti per la sua crescita”. “Ma ci sono anche altri profili che potrebbero avere un futuro importante e che militano nella categoria juniores: l’ attaccante Romagno e il centrocampista Ahmetaj Kristen”.

Qual’ è il vostro obiettivo? Vincere il campionato, a questo punto?

“Magari. No, il nostro obiettivo, la salvezza, lo abbiamo raggiunto domenica scorsa. Ora dobbiamo divertirci, giocando a calcio e facendo il massimo. A fine campionato tireremo le somme e faremo un bilancio definitivo. Ci sono squadre come Tivoli ed Anzio, attrezzate per vincere il campionato, che hanno obiettivi diversi dal nostro, sarà, dunque, difficilissimo restare dove siamo. Siamo già orgogliosi di quello che abbiamo fatto, poi nel calcio nulla è impossibile. Di sicuro, ci proveremo fino alla fine”.

E invece quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?

“Intanto sono concentrato molto sul presente. Esercito la mia professione di avvocato, in Luiss coordino il corso da team manager e sono docente del corso (Il Giurista entra in campo) di diritto e management dello sport”. “Di sicuro mi piace allenare e a giugno, se Dio vuole, andrò a Coverciano per conseguire il patentino Uefa A”.

Idee chiare ed estrema umiltà da parte di Stendardo, che sa dove può arrivare con il suo Team. Esempi di sport, di formazione e di educazione in un mondo dove i veri valori sportivi sembra abbiano smarrito il loro reale significato. Sergio Vessicchio