LUNCH MATCH LA SALERNITANA VINCE A MONOPOLI

Vincere per restare in cima e rispondere al successo del Catania. È questo l’obiettivo della Salernitana, impegnata oggi nel lunch match della nona giornata di Serie C, sul campo del Monopoli. Una gara importante non solo per la classifica, ma anche per dare continuità a un cammino finora impeccabile lontano dall’Arechi.

Mister Raffaele conferma il suo 3-4-1-2, affidando la trequarti a Ferraris, chiamato a supportare il tandem offensivo Ferrari–Inglese. In difesa pesa l’assenza di Frascatore, fermato da un problema al ginocchio: al suo posto ci sarà Anastasio, con Golemic e Coppolaro a completare il pacchetto arretrato davanti a Donnarumma.

In mezzo al campo spazio alla coppia Capomaggio–Tascone, mentre sulle corsie laterali agiranno Ubani (che torna titolare a destra) e Villa a sinistra. Dalla panchina pronti Knezovic, Quirini e Varone, armi importanti a gara in corso.

La Salernitana vuole confermarsi solida e cinica anche in trasferta, per continuare a dettare il passo in vetta al girone C e difendere il primato con autorità.

Il tecnico dei pugliesi Alberto Colomboconferma il suo 3-5-2, affidandosi a Fall e Tirelli in attacco, mentre Falzerano agirà da perno in mezzo al campo.

LA PARTITA

Giornata di sole su Monopoli con temperature primaverili. Pochi spettatori al Veneziani. Parte bene la Salernitana con Tascone per Ferrari. Capomaggio in azione personale al quarto d’ora entra in area e dopo aver saltato due uomini batte Piana, 1-0 granata. Ancora granata pericolosi, Inglese centra la traversa ma è fuorigioco. Alla mezz’ora ci prova Tascone, palla out. Qualche minuto dopo ammonito Anastasio nei campani. Finisce il primo tempo tutto dominato dei granata.

SECONDO TEMPO

Ripresa con in campo gli stessi undici. Partono bene i pugliesi subito pericolosi. Ci prova Ferrari senza fortuna. Ammonito Tirelli nei padroni di casa. Longo per Falzerano nei pugliesi, Achik per Ferrari e Quirini per Ferraris nei granata. Trattenuto Achik in area biancoverde, check al Var per probabile rigore che non viene concesso. Cambio per il Monopoli: esce Scipioni entra Calcagni. Esce anche Bizzotto, entra Angileri. Nei granata, fuori Ubani e Anastasio, dentro Matino e Varone nei granata nel finale. Sei di recupero. Brutto infortunio per Volpe. Al 96′ Monopoli pericoloso dalla distanza Donnarumma devia in corner. Finisce cosi 0-1 e Salernitana che vola a 22 punti

TABELLINO MONOPOLI-SALERNITANA

Monopoli (3-5-2): Piana; Ronco, Bizzotto (34′ st Angileri), Piccinini; Viteritti (25′ st Imputato), Falzerano (15′ st Longo), Battocchio, Scipioni (34′ st Calcagni), Oyewale; Fall, Tirelli (25′ st Volpe). A disposizione: Albertazzi, Cucinotta, Di Bari, Rossi, Valenti, Rossi, Bordo, Lattanzi, Spanò, Yeboah. Allenatore: Colombo

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio (45′ st Matino); Ubani (45′ st Varone), Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris (20′ st Quirini); Inglese, Ferrari (15′ st Achik). A disposizione: Brancolini, Knezovic, Iervolino, Di Vico, Liguori, Boncori. Allenatore: Raffaele

Arbitro: Di Cicco di Lanciano – assisenti: Sicurello e Montanelli. IV uomo: Recchia. FVS: Cantatore

RETI: 15′ pt Capomaggio (S)

NOTE. Ammoniti: Anastasio (S), Tirelli (M). Angoli: 6-0. Recupero. 0′ pt – 6′ st

