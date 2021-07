Un brutto finale di stagione quello di Capozzoli che ha riportato la rottura di menisco e crociato nella gara del 16 giugno scorso contro l’Acireale in casa. Una brutta botta per il fantaista di Aquara dopo una stagione di alti e bassi nella quale i contrasti con mister Esposito sono sfociati in un aut aut da parte del giocatore che aveva detto che se fosse rimasto l’allenatore nolano se ne sarebbe andato. Lo stesso allenatore ha tolto tutti dall’imbarazzo e se ne è andato a Vallo della Lucania. Capozzoli è invece fermo al palo e dovrà affrontare almento 6 mesi di stop per questo infortunio, il primo serio della sua carriera, che lo costringerà ad un recupero lento, difficile ma integro. Capozzoli tornerà quello di prima, più forte di prima e rimarrà a disposzione della Polisportiva Santa Maria che certamente non lo abbandonerà in questa sua travagliata azione di recupero.

La Polisportiva ha ribadito a più riprese di restare vicina al calciatore e di seguirlo in tutto il percorso di recupero. Ma non c’erano dubbi. Conosciamo tutti la serietà e il perbenismo di una società come quella della Polisportiva Santa Maria oltre l’organizzazione e la competenza a tutti i livelli. Inutile dire che Donatino Capozzoli è stato ricoperto d’affetto. Messaggi sono giunti da tutto il mondo calcistico sia dei dilettanti che dai professionisti per una rapida ripresa. Capozzoli dopo il recupero sarà ancora più forte perchè nel periodo della sosta forzata accumulerà stimoli e voglia di giocare che ne aumenteranno la grinta. La Polisportiva Santa Maria lo aspetterà e ha già parlato di riconferma anche se, come è noto Capoazzoli, nonostante l’infortunio, ha moltissime richieste. Come sempre è lui a scegliere e la Polisportiva è sempre all’apice dei suoi pensieri. Per ora trascorrerà il tempo nella sua ovattata Aquara il popolare centro della valle del calore, poi si entrerà nella fase della rieducazione e quel punto Donatino potrà già avvicinarsi al campo e alle strutture. Il tempo passerà in fretta nel frattempo si dedicherà anche alla sua squadra del cuore, l’altra giallorossa la Roma che per intanto presenta Mou. Per Capozzoli non ci sarà mica da annoiarsi. Sergio Vessicchio