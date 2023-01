MEZZOGIORNO DI FUOCO SALERNITANA-MILAN

Dopo la pausa Mondiale, il Milan riabbraccia il campionato contro la Salernitana per la sedicesima giornata di Serie A (in diretta su Sky Sport, DAZN, Now TV, Sky Go e TimVision). Per i rossoneri, decimati dalle assenze, resta il problema in attacco: De Ketelaere parte in svantaggio nei ballottaggi con Brahim Diaz e Giroud. All’Arechi, mercoledì 4 gennaio, si scenderà in campo alle 12:30.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, Vilhena, Radovanovic, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

LA CURVA SUD ONORA IL SIBERIANO

“ONORIAMO LA SIBERIANO”

NOI CON VOI, VOI CON NOI, UN TUTT’UNO PER UN’ALTRA IMPRESA. PERCHÉ NOI DAGLI SPALTI E VOI IN CAMPO ABBIAMO LA CAPACITÀ DI RIUSCIRE IN IMPRESE CHE SEMBRANO IMPOSSIBILI. DOPO QUASI DUE MESI DI BLOCCO DEI CAMPIONATI E DI ASTINENZA DAI GRANATA SI RICOMINCIA. E ANCORA UNA VOLTA SIAMO CHIAMATI A RISCRIVERE LA STORIA.

OGNUNO DI NOI HA UN RUOLO ED UN COMPITO ED OGNUNO DI NOI DEVE IMPEGNARSI AFFINCHE’ L’ITALIA CONTINUI A PARLARE GRANATA.

FORZA VOCE, SOSTEGNO GRINTA…

Per l’occasione, i gruppi della Curva Sud Siberiano,hanno allestito una mega coreografia ed invitano tutti i tifosi salernitani che popoleranno i gradoni del settore a recarsi con largo anticipo allo stadio per disporsi, collaborare e, soprattutto, per essere i veri protagonisti di qualcosa di storico.

Si invitano altresì a NON ACCENDERE TORCE, NON UTILIZZARE BANDIERE E STENDARDI e a collaborare con gli organizzatori per la buona riuscita della scenografia.

Saranno inoltre allestiti punti di raccolta nei vari settori dell’Arechi per un contributo volontario.

AVANTI ULTRAS, AVANTI SALERNO!!!

