Finito nell’occhio del ciclone Michele Criscitiello torna sull’accaduto di sabato sera alla presentazione dell’Avellino Michele Criscitiello chiede scusa solo per un coro, questo il suo post:

““Mi stanno arrivando minacce di morte e offese a me e alla mia famiglia. Sapevo che si sarebbe scatenato il putiferio. Non potrò mai tifare Salernitana cosi come un granata non tiferà mai Avellino. Ho goduto per Calvaresi e Kutuzov, non ho digerito ancora Minala al 96′. Della serata di sabato non rinnego nulla. E’ stata bellissima per noi avellinesi. In 3 ore di show sono stati fatti solo 3 cori contro i cugini granata. L’unico che non andava fatto e che al momento neanche ci avevo dato retta è “Salerno in fiamme” al quale ovviamente non ho partecipato e quello è l’unico momento che merita le mie scuse per non averlo colto in diretta ma come si vede stavo comunicando a mio figlio che doveva scendere dal palco. A Salerno città auguro il meglio.

La Salernitana spero di vederla nello stesso campionato dell’Avellino, ovviamente il sogno sarebbe la serie A insieme. Sarò sempre un lupo e un lupo non potrà mai tifare Salernitana. Come un salernitano non potrà mai tifare Avellino. Il calcio è fatto di sfottò e non ha bisogno di finti professionisti perbenisti. Il progetto Iervolino mi piace ma soprattutto mi è piaciuta la gestione del Presidente post Sabatini. L’Avellino e la Curva Sud non sono da serie C e io per la mia Terra ci sarò sempre”. Vessicchio però interviene nella discussione e piazza questo video