MILAN E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA SALERNITANA

U.S. Salernitana 1919 comunica le avvenute nomine di Maurizio Milan a nuovo presidente del Consiglio d’Amministrazione e di Umberto Pagano ad amministratore delegato del club, ratificate nel corso della riunione tenutasi questa mattina.

L’organigramma

Milan manterrà i più ampi poteri di rappresentanza istituzionale nell’ambito delle attività correnti ed in ogni sede privata, pubblica e sportiva. A Pagano è delegata la gestione operativa e la supervisione economica. Contestualmente, il CdA ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal vicepresidente, Gianni Petrucci. Si separano anche le strade con il presidente uscente, Roberto Busso, e il consigliere, Angelo Giovanni Ientile. Al posto di quest’ultimo, si registra l’ingresso nel CdA di Nello Annunziata.

“I cambiamenti che abbiamo deciso di apportare vanno letti nell’ottica di un già annunciato snellimento dei meccanismi organizzativi e gestionali del club, nonché del raggiungimento di una stabile verticalità decisionale. È necessario riorganizzare la società in funzione delle nuove e difficili sfide che ci attendono. Viriamo con convinzione verso un CdA operativo e più vicino a tutti i processi aziendali, all’insegna della massima efficacia, con l’obiettivo di raggiungere nello stesso tempo i risultati sportivi prefissati e mantenere un solido equilibrio aziendale”, afferma il patron del club, Danilo Iervolino. Dalla proprietà, il pensiero alle figure che salutano la Salernitana: “Intendo ringraziare di cuore i dirigenti di spessore che escono dal CdA per quanto fatto per la società, spesso dietro le quinte e purtroppo senza il conforto dei risultati calcistici, a partire dall’amico Gianni Petrucci. Nei suoi due anni di sincera vicinanza alle sorti della Salernitana ha dato tanto alla causa. È stato un onore poter condividere un pezzetto di strada nel mondo dello sport con una figura di tale calibro ed esperienza. La mia riconoscenza va anche al consigliere uscente, Angelo Giovanni Ientile, per la sua attiva presenza e il sostegno incondizionato fin dall’inizio della mia avventura nel mondo del calcio. In ultimo – ma solo per l’ordine di approdo in società – il sentito grazie a Roberto Busso per l’entusiasmo mostrato fin dal suo insediamento in quei giorni non facili per tutto l’ambiente, nonché per la concreta disponibilità mai tramontata durante l’ultimo anno”. La Salernitana è proiettata su presente e futuro: “Ci siamo rimessi in moto con celerità. Non vi è dubbio: la proprietà non si tira indietro, vogliamo tutti riportare presto la Salernitana dove merita ma bisognerà avere pazienza e affidarsi alla professionalità di tutti i protagonisti che sono e saranno chiamati a difendere i colori granata”.

