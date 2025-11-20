MONTECORVINO ROVELLA, GLI OCCHI DELLA KING’S LEAGUE SU PIETRO VASSALLO:” RIMANGO CON I PIEDI PER TERRA A SOLOFRA HO TROVATO UN’AMBIENTE FANTASTICO”

Il centrocampista di Gauro frazione di Montecorvino Rovella dinamico e tattico del centrocampo del Solofra, eccellenza campana girone B, Pietro Vassallo è stato individuato da Er Faina ed Enerit come un possibile candidato a far parte della Caesar squadra della Kings Cup Italia! La squadra di Er Faina ed Enerix andrà a sfidare G2 e Porcinos nelle finali europee. Vassallo da tempo in contatto con il team da quando era al nord per conseguire il patentino di Personal Trainer per più discipline e dove ha giocato in eccellenza e in competizioni di propaganda, potrebbe far parte prossimamente della King’s league. Ragazzo mite e discreto, lo abbiamo incontrato dopo l’allenamento. Il suo allenatore Antonino Amarante lo sta formando quotidianamente per dare spinta all’intuizione di Giovanni Piemonte e del Ds Tornatore i pilastri della squadra del bravissimo presidente Massimo Guarino sotto lo sguardo attento del vice presidente fratello del presidente uomo di punta del Città di Solofra.

Vassallo se deve dare una definizione del Solofra cosa si sente di dire?

“Società modello, di persone serie e capaci e con una programmazione eccezionale, sono sempre con noi e ci spronano a fare sempre meglio, dividono con noi momenti buoni e meno buoni, siamo tutto un gruppo e i risultati stanno arrivando, stiamo crescendo e credo che giochiamo un calcio molto piacevole e propositivo grazie al nostro allenatore e ai suoi collaboratori. Qui si cresce, si ci forma e si riga dritti, c’è tutto e c’è un settore giovanile che produce talenti in continuazione. Un ambiente ideale per il calcio, la storia conferma tutto questo. E’ una società che paga con puntualità, che rispetta tutti e che ha piacere quando ognuno di noi cresce. Qui si sta bene.”

I metodi di lavoro del vostro allenatore.

“Il mister imposta il suo e il nostro lavoro con intensità, ci fa lavorare tanto e ci sprona continuamente, è sempre propositivo, e preferisce un gioco che possa partire dal basso e in costruzione con passaggi spesso a distanza ravvicinata ma poi presenta un ventaglio si soluzioni molto nutrito. Con lui si cresce e ogni calciatore si migliora.”

Il rapporto con i colleghi.

“Fantastico, loro mi aiutano tanto, anzi ci aiutiamo tutti, c’è lo spirito del gruppo e questo consente di arrivare ai risultati prefissati dalla dirigenza e dal nostro presidente. Abbiamo un gruppo squadra anche sui social e ci sentiamo anche durante la giornata quando non facciamo allenamento, poi tutti bravi ragazzi.”

I tifosi

“Forse è quello che ci manca di più. Un progetto come il nostro merita più attenzione da parte della città, più sostegno dai tifosi e più presenza allo stadio, siamo una squadra modello con una società e una dirigenza modello e un presidente importante che tutte le squadre vorrebbero avere. Quindi lancio un messaggio ai tifosi, seguiteci.”

Sappiamo sei molto social

“Lo siamo tutti chi più e chi meno, certo io sono anche youtuber ho un canale, anzi vi invito ad iscrivervi e prende il mio nome è facile trovarlo. Ormai i social fanno parte della nostra vita, io cerco anche di capitalizzare entrando nelle dinamiche della Juventus e del calcio professionistico. Seguitemi.”

La partecipazione fissa in tv al Superclassico, ce ne parli.

“Si, ho accettato l’invito dei due produttori Emanuele Sicignano e Vittorio Mendozi e sto facendo un’esperienza molto bella, la tv per me è un mondo nuovo e comincia a piacermi e a motivarmi, spero di fare bene e di avere delle chances anche in questo settore, ripeto, per me nuovo ma affascinante. La gente mi riconosce per strada, mi chiede tante cose e s’incuriosisce. Questo mi piace.”

E’ vero l’interessamento della King’s league e precisamente della squadra di Faina ed Enerit.

“Si c’è qualcosa, c’è stato un primo approccio, Faina lo ha detto anche in diretta a Controcalcio ( la trasmissione su Twitch NDR) e vediamo, certo non vi aspettate un Loiodice ma saprò ben figurare anche perchè a Solofra il livello è alto e mi farò trovare pronto se la chiamata dovesse arrivare.”

Prospettive

“Intanto pensiamo a fare bene e a crescere qui a Solofra dove mi trovo, ripeto, molto bene e poi si vede. Una cosa è certa quando sono chiamato in causa so di dare il meglio e di essere all’altezza dei miei compagni, del gruppo, della categoria e di una società importante come il Solofra dove sono onorato di stare.”

Pietro Vassallo è questo, deciso, brillante, vispo e pronto. Faina lo sa bene e se lo chiama alla King’s league sa bene di attirare simpatie e consensi. Intanto deve dare risposte di crescita a Piemonte, Tornatore e al vice presidente Guarino che credono in lui e deve seguire come sta facendo l’allenatore Amarante solo in questo modo il suo percorso sarà virtuoso e pieno di soddisfazioni. La strada è tracciata basta percorrerla con serietà e abnegazione. L’amore per il calcio di Pietro Vassallo sarà la piattaforma per fare bene. Lucio Amabile

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...