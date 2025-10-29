MONTECORVINO ROVELLA,LA STELLA DI GAURO HA FIRMATO CON IL SOLOFRA PIETRO VASSALLO STAR IN ECCELLENZA

Uno dei beniamini di Gauro nota frazione di Montecorvino Rovella è in Eccellenza al Solofra di mister Amerante. Su di lui gli occhi di Giovanni Piemonte già ex calciatore professionista e noto procuratore oggi consulente Gelbison e Solofra il quale lo ha inquadrato in un contesto granitico e virtuoso come quello del Città di Solofra.

Il giovane classe 2001 ha disputato il campionato precedente con il Faiano in promozione dove si è distinto per professionalità, abnegazione e forza di volontà.

E’ un over del quale tutte le squadre hanno bisogno. Uomo spogliatoio, sa tenere il gruppo allegro e sul pezzo senza far perdere la concentrazione. Tecnicamente formidabile, il suo tiro secco e preciso spesso va dove lo stesso Pietro Vassallo ha deciso di mandarlo. I suoi numeri sono il bigliettino da visita per gli avversari e non solo. I compagni sono pazzi di lui e il gruppo lo esalta. L’allenatore e lo staff ci stanno lavorando assiduamente per cavare il meglio della sua innata voglia di giocare e dal suo sopraffino talento, con la super visione del ds e di Piemonte. La sua specialtà i lanci lunghi e precisi, gli assit filtranti in special modo in verticale, la sua visone di gioco ne fanno un centrocampista modello e moderno. Fa bene la doppia fase e chirurgico nei calci piazzati. Sarà senza ombra di dubbio un aiuto importante per il Città di Solofra nel girone B di eccellenza impegnato a raggiungere i play off. Lucio Amabile

