29 Ottobre 2025

MONTECORVINO ROVELLA,LA STELLA DI GAURO HA FIRMATO CON IL SOLOFRA PIETRO VASSALLO STAR IN ECCELLENZA

admin 29 Ottobre 2025

 

 

Uno dei beniamini di Gauro nota frazione di Montecorvino Rovella è in Eccellenza al Solofra di mister Amerante. Su di lui gli occhi di Giovanni Piemonte già ex calciatore professionista e noto procuratore oggi consulente Gelbison e Solofra il quale lo ha inquadrato in un contesto granitico e virtuoso come quello del Città di Solofra.

 

 

 

 

Il giovane classe 2001 ha disputato il campionato precedente con il Faiano in promozione dove si è distinto per professionalità, abnegazione e forza di volontà.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante atletica leggera e football

E’ un over del quale tutte le squadre hanno bisogno. Uomo spogliatoio, sa tenere il gruppo allegro e sul pezzo senza far perdere la concentrazione. Tecnicamente formidabile, il suo tiro secco e preciso spesso va dove lo stesso Pietro Vassallo ha deciso di mandarlo. I suoi numeri sono il bigliettino da visita per gli avversari e non solo. I compagni sono pazzi di lui e il gruppo lo esalta. L’allenatore e lo staff ci stanno lavorando assiduamente per cavare il meglio della sua innata voglia di giocare e dal suo sopraffino talento, con la super visione del ds e di Piemonte. La sua specialtà i lanci lunghi e precisi, gli assit filtranti in special modo in verticale, la sua visone di gioco ne fanno un centrocampista modello e moderno. Fa bene la doppia fase e chirurgico nei calci piazzati. Sarà senza ombra di dubbio un aiuto importante per il Città di Solofra nel girone B di eccellenza impegnato a raggiungere i play off. Lucio Amabile

