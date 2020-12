(Giovanni Coscia)- Molti lo hanno definito l’orgoglio battipagliese!. In verità, Nestore Miceli, è, e rappresenta, l’orgoglio internazionale dell’antica arte marziale del Karate e ne rappresenta i vertici internazionali della nobile arte giapponese. Nato a Battipaglia, ha mosso i suoi primi…calci nel settore, alla tenera età di soli 10 anni. La sua, una virtù naturale, venne messa alla luce, da quando, portiere nella squadra del suo rione, riusciva con balzi rapidi, agili e felini, a meravigliare i suoi stessi amici, “volando” letteralmente, da un palo all’altro. Dotato di una potenza muscolare e reattiva, non comune, capitò alla corte del m° Silvano Baldi, allora insegnante al Centro Ginnastica battipagliese il quale rimase esterrefatto dalle capacità del giovanissimo Nestore e lo convinse ad intraprendere la strada delle arti marziali.

Ad oggi, sono trascorsi più di 45 anni e Nestore Miceli, 7° Dan della disciplina, rappresenta, non solo il vanto sportivo Battipagliese, ma nazionale, internazionale, della nobile arte. E’ un componente della federazione Nazionale ed è un punto inamovibile e di riferimento per gli stessi capisaldi nipponici. Da giovane, ha vinto diversi campionati di categoria nella disciplina, ottenendo medaglie d’oro a più riprese ed in svariati anni. Diplomato ISEF, oggi insegna anche educazione fisica all’Istituto E.Ferrari di Battipaglia, ed è titolare di una stupenda palestra, nel centro città. Sposato 2 figli, il secondogenito Nestore Jr, ne segue le sue meravigliose impronte. In giro per l’Italia e nei vari paesi europei, Nestore Miceli, ha magnificato questa disciplina, palesando doti non comuni, nell’esternare tecniche, con assoluta precisione e soprattutto capacità di movenze, tanto da essere insignito dell’alta carica di INSEGNANTE NAZIONALE NELLA STESSA COMMISSIONE ITALIANA DI KARATE. Abilissimo nell’arte del NUNCHAKU, secondo, forse, solo al grande e indimenticato Bruce Lee, del quale, lo stesso Nestore Miceli, afferma di esserne stato un ammiratore, tanto da averlo ispirato nelle tecniche e nella “grazia veloce” del karate. Tanti gli allori che gli sono stati conferiti, e la sua bacheca è folta di trofei e medaglie.

E’ un vanto per Battipaglia, ed annoverare uno sportivo di livello internazionale come “suo figlio”, ha portato altissimo il nome della sua città, anche oltre i suoi confini. Ha meravigliato tutti con le sue doti tecniche, e rappresenta per molti maestri, suoi colleghi e per molti allievi, il punto di riferimento di questa nobile disciplina. Ma Nestore, un ragazzo come tanti, non dimentica di certo gli insegnamenti dettatigli dai propri genitori. Egli rimane sempre quel bravo ragazzo, ed ancora oggi, ama ricordare le sue partitelle con gli amici, ed ancorato ai ricordi incancellabili nel suo tempo. Ecco perché l’umiltà lo ha fatto diventare punto di riferimento in una disciplina praticata da tanti, ma ad emergere sono i migliori. Prossima la sua promozione come 8° Dan. Auguri maestro Nestore Miceli