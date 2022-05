Strutture da tempo fatiscenti, sponsor liquefatti, la città ormai assente. La squadra di basket agropolese di serie C GOLD è ad un bivio, continuare ad investire o fare un passo indietro? L’anno prossimo conservando la categoria si passa direttamente ad una rinnovata serie B interregionale per via di una riforma dei campionati che si attuerà a partire dalla prossima stagione .Quest’anno la squadra ha concluso la stagione piazzandosi al nono posto, non disputando né i playoff, né i playout ,mantenendo direttamente la categoria. Obiettivo dichiarato ad inizio stagione. Bisogna dire che è stato difficile raggiungere il traguardo prefissato per le difficoltà incontrate e per la complessità del campionato di serie CGOLD. La società New Basket Agropoli Paestum ha intrapreso il percorso ,assumendosi impegni gravosi, perché aveva ricevuto rassicurazioni e promesse.

Rassicurazioni e promesse in grandissima parte disattese. Nel club c’è molta amarezza e delusione. Abbiamo incontrato il presidente Angelo Farese che aggiunge: “Una società sportiva come la nostra non ha fini di lucro, ma finalità sociali e sportive . Volevamo ridare ad Agropoli e al territorio un punto di riferimento sportivo e di aggregazione, far riemergere l’appartenenza a questa comunità e a questo territorio. Dopo tre anni però la realtà è ben altra. Siamo sbattuti contro un ostracismo che non avevamo previsto. Rancori, invidie, gelosie, dietrologie, incapacità a costruire, ad aggregarsi le uniche attuali certezze. Abbiamo dato vita ad iniziative che meritevoli, ora però vogliamo sapere se questo nostro progetto può avere un futuro, altrimenti il passo indietro è inevitabile”. La palla a spicchi passa alle istituzioni, locali e limitrofe,e ai cittadini. Il PALADICONCILIO, dopo un anno, è ancora chiuso e i lavori si sono fermati. La ditta è andata via? C’è una vacatio istituzionale determinata dal commissariato e in più aleggia lo spettro della solitudine e dei silenzi (ASSORDANTI) per questa squadra oramai al bivio. Dare spinta vitale al progetto o fare l’inevitabile passo indietro. Sergio Vessicchio