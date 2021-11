“PUNTIAMO ALL’AZIONARIATO POPOLARE”

Presidente grande vittoria sul campo della JuveCaserta Academy .

“Si, bellissima vittoria di gruppo, tutti hanno dimostrato grande attaccamento ai colori di Agropoli e Paestum. Però mi urge parlare di altri aspetti oggi.”

Quali aspetti?

“Le forze delle singole persone che amano questo sport per un campionato di C Gold non bastano. La partecipazione a un campionato del genere ha costi ingenti e quindi è necessario fare leva su molte realtà, sponsor storici, sponsor nuovi e provvidenziali, gli affezionati e le istituzioni. Prima di iniziare il campionato, abbiamo esposto la realtà dei fatti e ci sono state date garanzie, al momento disattese. I problemi nascono quando inevitabilmente ci troviamo a lottare completamente soli. Settimane di attesa senza alcuna risposta o chiarimento. Ieri avevo comunicato che per domani avrei compiuto un gesto eclatante, e non è detto che ciò non avvenga. Tuttavia, vorrei fare un ulteriore tentativo che coinvolga la cittadinanza e non più solo le istituzioni. Insieme al mio amico Nicola Volpe e Roberto Mutalipassi, dottore commercialista e assessore al Comune di Agropoli, stiamo mettendo in atto un’iniziativa di contributo alla squadra, che potrà portare successivamente ad un azionariato popolare. Ulteriori dettagli saranno comunicati a breve.”

Cosa ha portato l’unione dei Comuni tra Agropoli e Capaccio-Paestum?

” Il progetto di coesione tra Agropoli e Paestum è molto ambizioso, perché nasce dall’idea di collaborazione e sviluppo in sinergia del territorio, dove non sono più i campanili ad essere protagonisti. Bisogna insistere in questa direzione, affinché si possa creare un vero collante sociale e sportivo. Gli obiettivi sono più facili da raggiungere se si agisce in maniera collettiva. Onestamente, mi aspettavo più comprensione. Il Sindaco Alfieri ha più volte spiegato l’essenza di questo progetto nelle interviste rilasciate, e pertanto mi auguro che si prodighi ancora di più per la realizzazione di questo progetto. Ma sono più che certo che ciò avvenga, soprattutto perché le cose che lui dice, si fanno. E’ un vivo augurio.”

Quale gesto aveva pensato?

“Devo necessariamente dare spazio a pensieri positivi e propositivi, e non mettere in atto il gesto imponderabile che porterebbe alla luce molte scomode verità.”