Al via il girone di ritorno: New Basket Agropoli domenica di scena a Lamezia e sarà trasmessa da www.canalecinquetv.it

Dopo la pausa delle festività pasquali, la New Basket Agropoli torna sul parquet per la ripresa del campionato. Ed è già giro di boa: i cilentani, per la prima gara del girone di ritorno domenica 11 aprile affronteranno Basket Lamezia: i calabresi, dopo la gara vinta contro Angri, ad oggi sono primi in classifica. Appuntamento alle 17,30 al Palazzetto dello Sport “Alfio Sparti” di Lamezia Terme. Una gara che si annuncia difficile, ma alla portata. All’andata, infatti, andò bene per la New Basket Agropoli che batté Lamezia per 68-67.

Questo il commento di coach Franco Lepre sulla sfida: «Domenica ci aspetta una gara molto complicata e stimolante a Lamezia Terme, squadra che comanda la classifica precedendoci di 2 punti. Ha perso finora solo una gara, ad Agropoli. Giocheremo contro una squadra molto fisica ed esperta, costruita per arrivare a giocarsi la promozione, ha giocatori importanti come Monier, Fall, Ferretti, Sindoni e Luza; noi dal canto nostro stiamo lavorando per farci trovare pronti. Sul fronte delle disponibilità abbiamo qualche problemino con gli infortuni, ma questo fa parte del gioco. Andiamo in Calabria per cercare di giocare una buona pallacanestro e fare una buona prestazione, convinti che se saremo concentrati e attenti per 40 minuti abbiamo le armi per mettere in difficoltà Lamezia e per vincere».

IL LAMEZIA SI PREPARA ALLA SFIDA(VIDEO)