Due trasferte in quattro giorni. Coach Lepre: «è d’obbligo provare a vincerle entrambe».

Doppio impegno per la New Basket Agropoli che in questa settimana dovrà affrontare due trasferte consecutive: la prima, giovedì 22 aprile alle ore 20.30, contro Angri e la seconda, domenica 25 aprile alle 18.00, contro Rende. Entrambi avversari che all’andata sono stati battuti dai cilentani, ma ad oggi presentano roster rafforzati. L’imperativo è vincere per dare continuità alla vittoria di domenica contro Salerno e aspirare in una buona posizione per la post season. Tutti disponibili i ragazzi di coach Lepre che continuano ad allenarsi con grande impegno e concentrazione per farsi trovare pronti per entrambe le sfide.

Queste le parole di coach Franco Lepre: «ci aspettano due trasferte che sono fondamentali per noi e dobbiamo cercare di portare a casa i quattro punti. Sia Angri che Rende lottano per cercare di centrare l’obiettivo di fare una post season con il migliore piazzamento possibile in classifica e sicuramente sarà complicato affrontarle». Ma avverte: «Angri non è più la squadra che abbiamo battuto all’andata, ha cambiato qualche giocatore e domenica scorsa ha vinto con Cosenza. Sicuramente troveremo una squadra pronta a battagliare e a renderci la vita difficile sicuramente. Dal canto nostro abbiamo l’obbligo di provarci per dare continuità alla buona partita vinta contro Salerno. Quindi andremo lì per vincere». Infermeria svuotata: «sono tutti disponibili, anche Cordici rientrato da un permesso. Ci stiamo allenando bene, stiamo cercando di lavorare per sistemare le cose, in vista della gara con Angri, sia in difesa che in attacco. Ce la metteremo tutta».