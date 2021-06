Forio Ischia si aggiudica il ritorno dei play off. Termina una stagione dignitosa per la New Basket Agropoli

Si chiude sul parquet di Ischia la stagione della New Basket Agropoli. La gara di ritorno della semifinale play off è finita 75-62 per Forio, andando così ad infrangere i sogni di promozione dei cilentani. All’andata, al Pala “Di Concilio” di Agropoli era terminata in parità, 67-67. La compagine di coach Iovino dovrà ora vedersela con la vincente della sfida tra Salerno e Benevento. E’ stata una gara giocata a grandi ritmi dove l’Agropoli ha comandato per i primi due quarti, per poi lasciare il passo ai padroni di casa. Un bilancio senz’altro positivo quello che ha visto la New Basket Agropoli tra le protagoniste della stagione 2020/2021, contando su un roster per lo più composto da atleti locali, giovani e armati di grande motivazione.

Queste le parole di coach Franco Lepre: «Siamo usciti contro la squadra più forte del campionato. Abbiamo fatto due buone prestazioni, peccato per la gara in casa dove potevamo cercare di vincere con qualche punto di scarto, in modo da fare una sfida di ritorno diversa. Sono molto soddisfatto della squadra e del lavoro fatto. Siamo stati in partita per due quarti stando anche avanti nel punteggio, dopodiché loro hanno alzato l’intensità in mezzo al campo, le nostre percentuali si sono abbassate andando a creare quel gap di punti che li ha portati a vincere. Nell’ottica delle due sfide hanno meritato di passare il turno, ma noi non abbiamo demeritato, mettendoli in difficoltà». E’ giunto il momento dei ringraziamenti: «grazie alla società per l’opportunità che mi ha dato di poter allenare questo gruppo di ragazzi che sono stati straordinari, al presidente Angelo Farese, ai dirigenti, a Pompeo Lotoro. Spero che sia un arrivederci al prossimo anno, cercando di migliorarci sempre. Un ringraziamento di cuore anche al sindaco Adamo Coppola che ci è stato sempre vicino. Speriamo di regalargli qualche soddisfazione in più il prossimo anno».

Questo il commento del presidente Angelo Farese: «È stato un anno molto difficile, che ha avuto una più che dignitosa conclusione grazie all’aiuto di tutti coloro che sono stati al nostro fianco. Arrivederci al prossimo anno!».