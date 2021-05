Dopo la prima fase del campionato, terminata al primo posto in classifica, domenica 16 maggio inizia la seconda fase per la New Basket Agropoli. Appuntamento al Pala “Di Concilio” di Agropoli alle ore 19.00. Cinque gare da disputare in due settimane per comprendere chi potrà giocarsi il salto in promozione. Lo scorso 9 maggio i cilentani hanno osservato un turno di riposo ma ora è tempo di tornare sul parquet e sudare per arrivare dritti all’obiettivo: dimostrare il proprio valore. I ragazzi sono carichi, così come coach Franco Lepre.

Queste le sue parole: «iniziamo domenica la seconda fase del nostro campionato, ci aspettano 5 gare in 15 giorni (giocheremo ogni 3 giorni almeno fino al 30 maggio). Stiamo cercando di recuperare qualche infortunato e riacquistare energie per questo sprint finale». L’avversaria di domenica è Caserta: «squadra ben allenata e costruita per competere per l’alta classifica, ma una serie di situazioni di infortuni e cambi di giocatori l’hanno relegata in fondo alla classifica del girone A. Hanno di recente inserito un giocatore croato, Madunic, di 211 cm che fa coppia con Di Coste alto 218 cm. Questo fa capire il potenziale che hanno in termini di presenza vicino a canestro, hanno poi altri giocatori esperti della categoria come Carichiello e Zaccaro che sono una garanzia oltre ad avere tanti giovani molto talentuosi. Noi – precisa – dal canto nostro ci stiamo allenando molto bene e con grande intensità, sono contento di come i ragazzi sono tutti coinvolti e la società ci sta mettendo nelle migliori condizioni per poter far bene. Tutti insieme – conclude – ci vogliamo godere questo momento del campionato senza porci limiti o fare calcoli di alcun tipo».

