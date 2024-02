NUOTO PINNATO, SECONDO POSTO PER I RAGAZZI DI MONTECORVINO PUGLIANO

La Fun&Fitness di Montecorvino Pugliano ha conquistato il secondo posto ai campionati italiani invernali esordienti di nuoto pinnato nella classifica generale riservata alle società che si sono svolti ad Agropoli lo scorso fine settimana.

Bilancio finale di 15 medaglie, di cui cinque d’oro. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Giuseppe Fierro nei 50 e 100 pinne con record italiano in vasca corta. Vittorie anche per Vittoria Autuori (50 pinne), Maria Grazia Carrafiello (nei 200 mono) e per la staffetta 4×50 pinne Esordienti B unificata mista con gli atleti Antonio Avagliano, Sofia De Caro, Giuseppe Fierro e Mary Helen Di Martino. Per il team allenato da Emanuele Scariati un fine settimana da incorniciare. Al campionato italiano invernale di nuoto pinnato la Fun&Fitness ha partecipato anche con il neocostituito gruppo Master conquistando cinque medaglie di bronzo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...