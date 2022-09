OGGI ESORDIO STORICO DELLA GELBISON IN SERIE C, A PAGANI AFFRONTA LA JUVE STABIA/LE PROBABILI FORMAZIONI

Il gioiello e l’impresa del “generale” Maurizio Puglisi oggi diventano realtà, i sogni si sono tramutati in fatti reali. La Gelbsion gioca in serie C e lo fa contro la Juve Stabia una nobile della Campania e della serie B nella quale ha militato per molti anni. La seconda giornata la Gelbison la farà contro una squadra che i derby è abituata a farli con Salernitana e Napoli questo per dire l’importanza dell’impresa che seguiremo attentamente. In altre circostanza vi diremo anche a che puntop stanno i lavori del Guariglia di Agropoli il campo della Gelbison per questo campionato. Intanto si comincia stasera, oere 20,30.

La partita NON sarà visibile in tv su Sky ma solo in diretta streaming su Eleven Sports (elevensports.com), la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita su Eleven bisogna abbonarsi ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale (QUI tutte le info per abbonarsi).

Le probabili formazioni di Gelbison-Juve Stabia

Gelbison (3-4-3): Vitale, Gilli, Mesisca, Bonalumi, Loreto, Graziani, Uliano, Fornito, Di Fiore, Sorrentino Correnti. Allenatore: Esposito.

Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni, Tonucci, Caldore, Mignanelli, Ricci, Berardocco, Altobelli, Silipo, Pandolfi, Bentivegna. Allenatore: Colucci.