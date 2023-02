OGGI LA GELBISON IN CAMPO AL GUARIGLIA CONTRO IL CERIGNOLA

É appena sopra la zona playout la Gelbison, a quota 28 punti ed un bilancio complessivo di sei vittorie, dieci pareggi ed otto sconfitte. Con quattro punti nelle ultime due giornate (anche se non è stato omologato lo 0-0 di domenica scorsa a Taranto, per un reclamo degli jonici), i cilentani si presenteranno con uno stato d’animo diverso rispetto agli avversari, volendo confermare di essere formazione ostica e combattiva. Nel mercato di riparazione gli innesti principali sono stati il portiere Anatrella, il difensore Granata e gli attaccanti Tumminello e Infantino. Il tecnico De Sanzo dovrà fare a meno dello stesso Granata e di Papa in mediana perché squalificati, ma non dovrebbe mutare lo schieramento tattico che consta di un 3-5-2 o 3-4-1-2. I rossoblu condividono con la Fidelis Andria l’attacco meno prolifico del raggruppamento (diciotto gol realizzati, miglior marcatore De Sena con cinque centri), allo stesso tempo però la retroguardia è la quarta meno battuta con 23 reti al passivo. In linea con l’obiettivo stagionale della permanenza, il team di Vallo della Lucania vorrà allungare la distanza dalle sabbie mobili della retroguardia.

Nuovo turno infrasettimanale del girone C di serie C, per l’Audace Cerignola in programma oggi la trasferta ad Agropoli, ospite della Gelbison. Nel posticipo di lunedì, i ragazzi di Michele Pazienza hanno subito la seconda battuta d’arresto consecutiva, sconfitti al “Monterisi” 1-3 dal Monopoli. Non è un frangente sfavillante per gli ofantini, alle prese con qualche elemento probabilmente giù di tono e con una difesa certamente non imperforabile nelle ultime due uscite, con sette gol subiti. Mancato il ritorno in quarta posizione in classifica, l’Audace ora è arretrato in settima: la situazione non preoccupa, ma è altrettanto vero che bisogna uscire dal periodo opaco il prima possibile per evitare complicazioni. La finestra di mercato si è chiusa ieri con le cessioni in prestito di Gonnelli e Neglia, assecondando la loro volontà di cercare maggior spazio altrove, mentre in entrata si è registrato l’arrivo di Montini. L’esperto attaccante con le sue qualità alimenterà la concorrenza interna in un reparto bisognoso di ulteriori soluzioni. Nel primo di due difficili appuntamenti esterni consecutivi, i gialloblu proveranno anche a riscattare il ko dell’andata, quando Gilli pose fine all’imbattibilità interna che durava da circa un anno.

Visto il non esaltante esperimento del 4-2-3-1 provato con i biancoverdi, è molto probabile che Pazienza torni al 3-5-2, forse l’abito tattico più consono alle caratteristiche delle ‘cicogne’. Lo stesso allenatore ha confidato che alcuni elementi hanno bisogno di rifiatare, in più le tre sfide settimanali lascerebbero intendere qualche rotazione. Tuttavia, giocatori quali Tascone, D’Ausilio e D’Andrea partiti dalla panchina lunedì, aspirano a ritrovare una maglia da titolare.

Ultimo precedente fra le due squadre in Campania che risale alla serie D 2019/20, ultima giornata disputata in quel torneo prima dell’interruzione causa Covid: il 1° marzo 2020 il match terminò 2-1 per la Gelbison, rete gialloblu segnata da Sansone. Calcio d’inizio allo stadio “Raffaele Guariglia” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Costanza, della sezione di Agrigento.

