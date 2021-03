Servono i tre punti per dare continuità alla scalata alla serie a. La Salernitana affonteà in trasferta la Cremonese di Pecchia alle ore14.00 diretta Dazn. problemi,si fa per dire,di abbondanza per Castori che ha a disposizione ben 25 calciatori. Il tecnico attraverso il sito ufficiale della Salernitana ha detto:

“Siamo molto concentrati per la gara di domani, la squadra ha grande determinazione. Abbiamo grande rispetto per la Cremonese, sono una formazione di livello superiore alla loro posizione di classifica e siamo consapevoli di affrontare un avversario difficile in un periodo importante del campionato. Quella di domani sarà la terza gara in una settimana e bisognerà gestire al meglio le energie. Vogliamo fare il massimo per ottenere un risultato positivo”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese – Salernitana.

Il mister ha quindi concluso: “Cerco di mettere in campo sempre la formazione migliore possibile. Ci sono giocatori che hanno una struttura fisica che permette loro di recuperare più velocemente di altri. Domani rientra Belec, anche se Adamonis l’ha sostituito benissimo. In questo campionato non si può mai dare nulla per scontato. In questa fase della stagione le partite assumono sempre più importanza e diventa sempre più difficile fare risultato. Stiamo facendo un campionato di vertice e vogliamo giocarcela fino alla fine”.