Rammaricato il comitato organizzatore, ma l’epidemia dilaga sempre di più. Pronti i rimborsi consistenti

Per la prima volta nei loro 124 anni di storia, le olimpiadi, che saranno ospitate a Tokyo, si svolgeranno a porte chiuse. Tutti gli spalti, quindi, in tutte le occasioni, saranno vuoti. La ministra delle Olimpiadi ha giustificato la decisione con il nuovo stato di emergenza che si è venuto a creare e che sarà in vigore fino al 22 agosto. Inoltre, bar e ristoranti chiuderanno alle 20 ed i concerti termineranno alle 21. Il comitato organizzatore aveva annunciato una lotteria per attribuire i biglietti agli spettatori locali, dato che quelli stranieri erano già stati esclusi in primavera, e si è dichiarato dispiaciutissimo per la decisione, ma non ha escluso la rimozione del divieto da alcune aree se questa emergenza dovesse attenuarsi.

Questa decisione crea un notevole disagio economico in tutte le località nelle quali si deve gareggiare. Si pensava di espandere il turismo, ma purtroppo si deve già pensare ai rimborsi che sono molto onerosi. Gran parte della popolazione giapponese è restia a vaccinarsi e tutti dovranno rendersi conto della serietà della situazione: si prevede che il periodo che va da luglio a settembre sarà di gran lunga il più critico. Il presidente del CIO dà il buon esempio mettendosi, appena arrivato, già in quarantena. Anche la fiaccola olimpica è in quarantena e, per essa, non è prevista nessuna sflilata cittadina, ma arrivo diretto allo stadio. Anche gli atleti italiani si preparano a raggiungere la capitale giapponese. La cerimonia di apertura avverrà il 23 luglio. Queste olimpiadi si sarebbero dovute tenere nel 2020, ma a causa della pandemia, si è deciso di posticiparli di un anno. Molte saranno le discipline a cui gli spettatori potranno assistere. La cerimonia di chiusura è prevista per l’8 agosto. La rosa dei nostri atleti vanta ben 347 candidati suddivisi in 175 uomini e 172 donne. Guido Honorati Broggi