PLAY OFF, LA SALERNITANA PASSA A CASERTA MA DA 0-3 PASSA 2-3 FINALE INCANDESCENTE

Lescano, Ferrari e Ferraris portano gli ospiti sul 3-0, poi Proia e Butic riaprono la gara

La Salernitana si aggiudica il primo atto della fase nazionale dei playoff di Serie C, espugnando lo stadio “Pinto” nel derby campano contro la Casertana per 3-2. Gara dominata per larghi tratti dai granata, poi riaperta nel finale dai padroni di casa che hanno sfiorato una rimonta clamorosa. Decidono le reti di Lescano e Ferrari nel primo tempo e di Ferraris nella ripresa. La Casertana reagisce tra 71’ e 82’ con Proia e Butic, ma non basta.

Primo tempo: Salernitana dominante, Casertana in difficoltà

La squadra di Cosmi parte aggressiva e già al 3’ costruisce la prima occasione con Tascone, che di testa su cross di Ferraris manda a lato di poco. Poco dopo è ancora la Salernitana a premere: Cabianca sfonda sulla destra e serve Ferraris, ma l’azione si chiude senza tiro pulito. Il vantaggio arriva all’11’: azione manovrata con cross dalla destra, Ferrari fa da sponda aerea e Lescano anticipa tutti in area piccola per l’1-0.

Al 18’ la Salernitana trova anche il raddoppio con lo stesso Lescano, annullato però per fuorigioco dopo la sponda di Ferrari su sviluppo da corner. Il dominio granata prosegue: al 24’ prima vera risposta della Casertana con Liotti, ma Donnarumma esce con tempismo e chiude lo spazio. Al 29’ arriva il 2-0 regolare: Anastasio disegna un cross perfetto sul secondo palo, Ferrari si coordina in spaccata volante e batte De Lucia.

La Salernitana sfiora il tris al 34’: De Boer conclude da dentro l’area dopo una combinazione con Ferrari, ma il portiere respinge centralmente. Nel finale ancora occasioni: al 37’ Lescano serve una sponda per Ferraris che viene murato in extremis, mentre al 45’ Donnarumma è decisivo su una conclusione ravvicinata di Zunno.

Secondo tempo: tris granata e poi blackout

La ripresa si apre con una Casertana più aggressiva, ma al 47’ è ancora pericolosa la Salernitana con un colpo di testa di Bacchetti che sfiora il palo. Al 55’ arriva il gol che sembra chiudere il match: azione lunga e avvolgente, palla da sinistra a destra, cross di Cabianca, sponda di Villa e controllo orientato di Ferraris, che calcia di precisione e firma il 3-0 colpendo anche il palo interno.

La Casertana però reagisce: al 71’ Proia finalizza un’azione in area dopo una mischia su cross dalla sinistra e riapre la gara sull’1-3. Subito dopo Bentivegna impegna Donnarumma da fuori area, mentre Pezzella sfiora il palo con una conclusione dal limite.

All’82’ il momento chiave del match: su cross di Kallon, Butic anticipa tutti e di testa firma il 3-2, riaccendendo completamente lo stadio. La Casertana spinge ancora: all’85’ Llano sfiora il pari su corner, mentre all’86’ Bentivegna commette un intervento duro su Carriero e viene espulso. Nel recupero la Salernitana soffre ma regge: Donnarumma blocca un tiro insidioso di Proia, Ferrari tenta anche la conclusione dalla distanza senza fortuna per chiudere i conti. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Ritorno e qualificazione

La qualificazione si deciderà nel ritorno di mercoledì sera all’Arechi. La Salernitana, forte del miglior piazzamento e dello status di testa di serie, passerà il turno ai quarti di finale dei playoff di Serie C anche in caso di sconfitta con un solo gol di scarto (ad esempio 0-1).

CASERTANA-SALERNITANA 2-3Casertana (3-5-2)

: De Lucia; Martino (16′ st Proia), Rocchi, Bacchetti; Oukhadda, Bentivegna, Toscano (1′ st Pezzella), Girelli (36′ st Vano), Liotti (1′ st Llano); Casarotto (1′ st Kallon), Butic. A disp: Merolla, Vilardi, Kontek, Heinz, Viscardi, Arzillo, Leone, Saco, Galletta. All: Coppitelli

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino (1′ st Berra), Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris (28′ st Carriero); Ferrari, Lescano (28′ st Inglese). A disp: Brancolini, Quirini, Longobardi, Gyabuaa, Capomaggio, Di Vico, Achik, Antonucci, Molina, Boncori. All: Cosmi

Arbitro: Di Loreto di Terni (Tempestilli/Lauri). IV uomo: Nigro. VAR: Cosso. AVAR: Ubaldi

NOTE. Marcatori: 11′ Lescano (S), 30′ Ferrari (S), 10′ st Ferraris (S), 26′ st Proia (C), 38′ st Butic (C). Ammoniti: Toscano, Butic (C), Matino, Tascone, all. Cosmi, Inglese (S). Espulsi: Degli Esposti (Direttore Sportivo Casertana), Bentivegna. Corner: 5-3. Recupero: 2′ pt – 9′ st.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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