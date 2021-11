A LETTIERI REPLICA PAGANO, TUTTO NEL PRIMO TEMPO, ESPULSO LEONE

Terreno di patate, arbitro di terza categoria, riprese televisive una vergogna, telecronaca peggio di peggio. Queste le premesse di un big match tra la capolista San Marzano e l’Angri al quale forse si doveva dedicare più serietà e più rispetto anche verso i calciatori che ce l’hanno messa tutta per fornire uno spettacolo degno delle posizioni in classifica delle due squadre sicuramente meritate perchè si trattano di due compagin e molto competitive, organizzate e attrezzate per il salto di categoria.

Peccato che l’organizzazione della partita ha lasciato sul campo molte pecche. Ne ha subito molto lo spettacolo e il gioco. Il risultato sostanzialmente è giusto anche se il San Marzano, ai punti, avrebbe sicuramente meritato di più, per effetto di un un possesso palla più elevato, per maggiori conclusioni e per la maggiore pressione esercitata contro una squadra che ha opposto la grande esperienza dei suoi uomini in special modo nel reparto arretrato nel quale Sorrentino fra i pali, Follera e Pagano i due centrali di difesa hanno fatto una straordinaria partita. Coppola ha anche segnato al 25′ il goal del pareggio, il vantaggio del San Marzano era maturato al 10 minuto con un inserimento vincente di Lettieri lesto a capire lo svolgimento di un’azione prolungata e a colpire di testa. Per Coppola il pareggio è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il caschetto grigiorosso si è avventato sul pallone ha prima colpito e la palla è stata respinta sulla linea poi ha ribadito a rete sempre lui e ha insaccato.

La partita subisce il suo scossone a fine primo tempo quando l’arbitro ha espulso, per somma di ammonizione Leone, l’Angri contesta e il suo dispositivo tattico salta anche se al rientro la squadra si sistema bene, Del Sorbo diventa un centrocampista aggiunto, il San Marzano è padrone del campo ma la difesa ospite regge con qualche contraccolpo e un rigore reclamato per un atterraggio in area del San Marzano. Per il resto Marotta nel San Marzano ha recitato il ruolo di protagonista, bel giocatore, Colarusso è costretto ad uscire per infortunio, Fernando ha dato la spinta giusta sull’asse Nuvoli Marotta. Il risultato è rimasto ancorato all’1-1 della prima mezz’ora, giusto così, la Scafatese ha perso per cui il pareggio sta bene a tutte e due. Sergio Vessicchio PER RIVEDERE LA PARTITA CLICCA QUI

LE PAGELE

San Marzano

Palladino 6 inoperoso tranne che in qualche circostanza, l’Angri non lo ha impensierito.

Chiariello 6 partita di intelligenza e di ordinaria amministrazione, Del Sorbo è stato neutralizzato, con gli avversari a dieci la palla stava nell’altra metà campo.

Fernando 6,5 Molto propositivo, scende con disinvolture e applica i dettami di Pirozzi, sovrapposizione in fase di possesso e diagonale in difesa quando l’azione è sul versante opposto. Chiude sempre bene.

Dentice 6 partecipa alla manovra con molta autorevolezza applicando gli schemi di Pirozzi nel migliore dei modi nel possesso palla, l’intesa con Chiariello e Velotti è perfetta.

Velotti 6 In sintonia con Chiariello fa bene tutto anche i movimenti difensivi giusti.

Nuvoli 6,5 E’ un giocatore prezioso per come applica il ruolo di interno di centrocampo, fernando e Marotta lo sostengono nelel due fasi e lui si fa trovare sempre pronto.

Colarusso 7 E’ un tuttocampista, fa il coast to coast con estrema disinvoltura, è su tutti i palloni, e poi si fa male, ma la sua prova è convincente.

Lettieri 7 il goal è stato un colpo di genio e di intelligenza, la costruzione del gioco è quasi sempre fluida, anche quando lancia è preciso, gli inserimenti sono sempre con i tempi giusti come quando ha segnato.

Meloni 5 infruttuoso per la su fama di colpitore e di cecchino, in questa partita ci si aspettava di più, ma è un giocatore di grande fascino e potenza.

Marotta 7 ha fatto tutto lui nella trequarti in su a parte le sortite di Lettieri, giocate fantasiose, passaggi brillanti, intuizioni smarcanti. nel tridente offensivo è parso molto ben inserito, ma per lui è facile.

Camara’ 7 Ha fatto un’ora da pazzi facendo ammattire gli avversari, poi è calato molto, ma è troppo bravo questo giocatore e darà una grande mano alla squadra.

Angri

Sorrentino 8 gran partita di esperienza, di reazione e di controllo, sempre pronto, sempre concentrato, nessuna sbavatura.

Pagano 8,5 Un giocatore strepitoso, arrivato da poco chiude tutti varchi, imposta, prende iniziative e poi fa pure il goal, con la squadra a 10 diventa una barriera insormontabile.

Sparano 6 fa il compitino in copertura, si adegua alla partita.

Follera 8 la sua esperienza insieme a quella di Pagano è servita a far rimanere il risultato in pareggio, grande prestazione, ottimo approccio alla gara.

Panico 6 ha fatto il suo con dimestichezza, giocatore affidabile.

Malafronte 6, ottima la doppia fase anche se il contenimento ha prevalso sull’impostazione per effetto della pressione del San Marzano.

Leone 5 troppo frettolosa l’espulsione dell’arbitro ma anche lui giocatore espertissimo si fa cogliere in un doppio giallo in pochi minuti, con lui in campo sarebbe stata un’altra partita, tolta all’Angri la sua bravura i suoi compagni si sono dovuti sdoppiare. Rimane un giocatore importantissimo nello scacchiere grigiorosso.

Benassid 6 un pò giù rispetto alle altre volte ma sicuramente molto interessante, si è dovuto sacrificare come tutti.

Del Sorbo 6 ha fatto bene in ripiegamento con la squadra in 10 ma ha messo paura in attacco.

Di Paola 6 sempre pronto negli isnerimenti,attento e preciso, ha dovuto coprire e lo ha fatto bene.

Varsi 6 il suo estro e la sua verve sono rimasti per un giorno in cantina, serviva coprire e sacrificarsi e lui lo ha fatto bene.