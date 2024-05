PERSONAGGI, AD AGROPOLI ZAMPINI A CASTELLABATE DI MARZIO

Settimana di presenze autorevoli nel Cilento per quanto rigurarda il giornalismo sportivo, si parte giovedì 16 maggio a Castellabate è pronta ad accogliere grandi ospiti di caratura nazionale all’interno della rassegna “Coltocircuito, i salotti culturali DliveMedia”, ideata dal dott. Roberto Vargiu. Si parte già da giovedì 16 maggio, alle ore 19.30, presso Piazza Caduti del Mare nella frazione di Santa Maria, con il noto giornalista sportivo, Gianluca Di Marzio. Consolidato volto televisivo di Sky, conduttore e scrittore, ha avuto il merito di rivoluzionare il mondo del calciomercato, trasformandolo in un vero e proprio show d’intrattenimento di assoluto successo. Da anni è uno dei massimi esperti di settore in Italia e a livello internazionale raccontando, con grande sapienza e passione, tutte le varie trattative di mercato che infiammano milioni di tifosi nel mondo. Gianluca, figlio d’arte dell’allenatore Gianni Di Marzio, ha iniziato la sua carriera nel giornalismo sin da ragazzo e grazie alla sua grande caparbietà e conoscenza dello sport, ha conquistato un ruolo di primo piano all’interno del delicato e caotico panorama dell’informazione calcistica. Questo è solo uno dei prestigiosi incontri che caratterizzano l’estate 2024 a Castellabate, con tanti artisti che si alterneranno in diverse location del paese per delle piacevoli e intime chiacchierate.

MASSIMO ZAMPINI AD AGROPOLI

Sabato 18 maggio alle ore 19 nella sede del Club Juventus l’avvocato Massimo Zampini noto tifoso della Juventus e presente in molte trasmissioni nazionali presenterà il suo ultimo libro JUVENTUS UN’OSSESSIONE TUTTA ITALIANA all’incontro parteciperanno gli iscritti al club e tanti simpatizzanti, nell’occasione si potrà comprare anche il libro dello stesso Zampini.

