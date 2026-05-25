26 Maggio 2026

PLAYOFF LA SALERITANA RAGGIUNTA NEL RECUPERO 1-1

admin 25 Maggio 2026

Finisce con il risultato di 1 a 1 la gara di andata della semifinale play-off di serie C tra la Salernitana e l’Union Brescia.

Un risultato giusto per quanto visto nei 90 minuti all’Arechi con una gara bella ed emozionante. Risultato interamente maturato nella ripresa: la Salernitana va avanti al 53′ con De Boer che prende palla da sinistra, si accentra, entra in area e con un gran tiro a giro supera Gori per il momentaneo 1 a 0. Il Brescia pareggia nel recupero grazie ad Un clamoroso gol di Crespi che si inventa una rovesciata fantastica, raccogliendo un cross da sinistra di Valente e supera imparabilmente Donnarumma.

Mercoledì sera sarà battaglia al “Rigamonti” per determinare la finalista dei play-off.

SALERNITANA – UNION BRESCIA 1-1

Marcatori: 52′ De Boer (S), 91′ Crespi (B)

Salernitana: Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca (14’ st Longobardi), Tascone (34’ st Carriero), de Boer, Villa; Ferraris (19’ st Capomaggio); Ferrari (33’ st Inglese), Lescano (1’ st Achik). All. Giuseppe Scurto

A disposizione: Brancolini, Berra, Gyabuaa, Antonucci, Haxhiu, Arena, Quirini, Molina, Di Vico, Boncori.

Union Brescia: Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo (28’ st Moretti); Armati (19’ st Cisco), Mercati, Mallamo, De Maria (38’ st Boci); Zennaro (28’ st Valente), Lamesta (19’ st Fogliata), Crespi. All. Eugenio Corini

A disposizione: Liverani, Damioli, Vido, Maistrello, Cantamessa, Guglielmotti, Beldenti, Marras, Cazzadori.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo.

Assistenti: Davide Fedele (Lecce) – Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto).

IV Ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino).

Var: Gianluca Aureliano (Bologna).

AVar: Enrico Gemelli (Messina).

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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