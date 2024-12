POCHE ORE AL DERBY SALERNITANA-JUVE STABIA ALL’ARECHI IL CLIMA E’ CALDISSIMO

Un match che ha sempre regalato emozioni , con le due formazioni che non si sono mai divise la posta in palio negli ultimi nove confronti di campionato (post-season inclusa): sei vittorie granata e tre gialloblù nel parziale, con l’ultimo pareggio che risale addirittura al 1994 (1-1 in Serie C). Come tutti i derby, sarà una partita a sé, ma è interessante notare che per la prima volta nella storia del torneo cadetto sarà la Juve Stabia (22 punti) a presentarsi al match avanti in classifica, a +5 sui propri rivali.

STRISCIONE CONTRO ALIBERTI

Gli ultras della curva Sud hanno preso posizione. In serata è stato esposto uno striscione particolarmente eloquente all’esterno dell’Arechi, un triste tuffo nel passato con l’attribuzione di una chiara responsabilità rispetto all’estromissione dal campionato, alla ripartenza dalla C (e dalla terza categoria) e il lustro di battaglie per riavere il cavalluccio marino sulle maglie. In attesa di capire se questa civile contestazione possa fargli fare un dietrofront, Aliberti si prepara a vivere una domenica emotivamente intensa e che, a questo punto, inizia in salita.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...