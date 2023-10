POLISPORTIVA SANTA MARIA GELBISON DERBY AD ALTO RISCHIO

Occhi puntati sul derby tra la Polisportiva Santa Maria e la Gelbison in programma domenica pomeriggio allo stadio Carrano di Castellabate. E’ forse il piatto forte per il girone H per quanto riguarda le salernitane. Una partita molto interessante sotto vari aspetti. La Gelbiosn dopo le vittorie di Angri e con il Martina rivede la zona alta della classifica, le prime due partite con Altamura e Casarano avevano portato consensi ma lasciato i punti sul campo, successivamente la squadra è stata più pragmatica e meno evanescente in fase di conclusione e sono arrivate le vittorie. Sulle scelte di formazione ancora tutto da verificare mentre il tecnico Monticelli fa un po’ di pre tattica abbottonandosi vista l’importanza della posta in palio e la Polisportiva Santa Maria squadra da non sottovalutare le cui prestazioni fino a questo momento mai hanno lasciato da ridire, mancano molti punti alla formazione di Osvaldo Ferullo ma non manca il gioco quello non latita, c’è e prima o poi verrà. Si attende la prima vittoria, la squadra ha solo due punti frutto di due pareggi e due sconfitte. Tra la serie d e la coppa Italia la Polisportiva Santa Maria è in vantaggio di 3-2 sulla Gelbison in campionato due vittorie per parte e la vittoria a Vallo della Lucania della Polisportiva Santa Maria. Anche Ferullo nasconde la formazione. Sarà presente il pubblico delle grandi occasioni c’è grande attesa, la partita sarà arbitrata da Stefano Giordano di Grosseto.

