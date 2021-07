Maiuri sembra in vantaggio su Squillante per la panchina della polisportiva santa Maria. Il direttore sportivo sarà Amodio e così la coppia così tanto amata a Sorrento potrebbe sbarcare sull’altra parte delle costa, in costiera Cilentana. Squillante rimane un nome che piace e Guariglia il quale ora rivestirà il ruolo di direttore generale mentre il mercato lo fa Antonio Amodio il preparatissimo figlio d’arte molto attivo sull’asse dilettanti professionismo anche in chiave settore giovanile. Sono dunque due i nomi al momento ma potrebbe esserci anche un terno nome che a Santa Maria chiamano terzo piano.

I nomi sul taccuino di Amodio sono molto conosciuti Masullo, Costantino, Herrera, Figliolia, Bubas quelli più gettonati per i riconfermati Tompte, Bozzaotre, su tutti. Poi il resto si valuta. Il dopo Esposito, andrà alla Gelbison, è già cominciato. Come sempre a Castellabate faranno le cose in grande e per bene e si guarderà ai play off e non ai play out come quest’anno. Discorso a parte merita Capozzoli ( clicca qua). Il giocatore fermo al palo per la rottura di legamento e crociato dovrà stare lontano dai campi di calcio per molto tempo ma figura sicuramente tra i riconfermati. Operazione, riposo e terapie, poi il campo. la partita del drioblomane di Aquara è appena iniziata, ma la giocherà insieme a tutto l’ambiente della polisportiva Santa Maria, non lo lasceranno un minuto solo. Sergio Vessicchio