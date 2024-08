PRIMA DI CAMPIONATO LA SALERNITANA VINCE IN RIMONTA E’ SIMY L’UOMO PARTITA

Il debutto in serie B di Salernitana e Cittadella vede la squadra allenata da Giovanni Martusciello utilizzare un 4-3-3 senza rischiare Verde. In attacco ci sono Kallon, Simy e Valencia, mentre in mediana c’è Mamadou Coulibaly con Amatucci e Maggiore. Gli ultimi arrivati Tello e Ruggeri sono subito in panchina. Dinanzi a Sepe difesa composta da Daniliuc, Bronn, Velthuis e Njoh. Veneti con Rabbi e Desogus in attacco con Vita alle spalle. In campo anche l’0monimo Amatucci.

LA PARTITA

Dodicimila all’Arechi in una serata caldissima di agosto. Ci prova il Cittadella in avvio, Sepe controlla. Poi subito giallo a Casolari. Al primo affondo Rabbi in area sfrutta un filtrante e porta i veneti avanti anticipando Velthuis. Kallon prova a suonare la carica ma è Vita a impensierire a Sepe.

Salernitana vicinissima al pareggio al 25’: angolo dalla destra, la palla arriva a Daniliuc che calcia di prima intenzione, Kastrati salva con un miracolo. Traversone dalla destra di Carissoni, la palla attraversa tutta l’area e sbatte sulla traversa a Sepe battuto. Nel finale il forcing granata si concretizza con un tiro di Maggiore deviato in corner dal portiere ospite

SECONDO TEMPO

Ripersa che comincia con Martusciello che inserisce Tello per Coulibaly, dopo 10 minuti fuori Kallon e dentro Verde. La Salernitana spinge ma non trova varchi anzi è il Cttadella ad essere pericoloso con Rabbi il cui tiro è deviato sul palo a Sepe battuto. Entra Braaf per Maggiore. Ci provano in sequenza prima Braaf poi Valencia in rovesciata senza fortuna. Entrano Sfaite Bradaric per Valencia e Njoh. Nel recupero Daniliuc di testa trova il pari. Al 96’ da un azione manovrata Simy in area la svirgola ma la palla va in gol, 2-1

TABELLINO E MARCATORI

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh (34′ st Bradaric); Coulibaly (1′ st Tello), Amatucci, Maggiore (24′ st Braaf); Kallon (11′ st Verde), Simy, Valencia (34′ st Sfait). In panchina: Fiorillo, Corriere, Gentile, Ruggeri, Di Vico, Legowski. Allenatore: Martusciello.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Cecchetto (16′ st Salvi), Angeli, Masciangelo; Branca (11′ st Tessiore), Casolari (34′ st Magrassi), Amatucci; Vita; Rabbi (34′ st Baldini), Desogus (16′ st Ravasio). In panchina: Maniero, Sottini, Cassano, Rizza, Djibril, Maistrello. Allenatore: Gorini.

ARBITRO: Forneau di Roma 1 – assistenti: Cipriani e Giuggioli – IV uomo: Baratta – Var: Baroni/Avar: Paganessi

RETI: 8′ pt Rabbi (C), 49′ st Daniliuc (S), 52′ st Simy (S)

NOTE. Spettatori 12.259 di cui 4563 abbonati. Ammoniti: Casolari (C), Coulibaly (S), Kallon (S), Branca (C), Cecchetto (C), Bronn (S), Baldini (C), Amatucci (C). Angoli: 9-1. Recupero: 3′ pt – 9′ st

About Author

