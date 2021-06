Gara di andata dei play off: finisce 67 pari contro Forio Ischia

E’ stata una gara molto combattuta quella andata in scena questo pomeriggio sul parquet del Pala “Di Concilio” di Agropoli. A sfidarsi la New Basket Agropoli e Forio Ischia: al termine dei 40 minuti il punteggio è rimasto fermo su 67-67. E’ stata la prima delle due gare dei play off, il ritorno sarà disputato mercoledì 9 giugno, a Pozzuoli (o Forio), alle 16.30. Basterà un solo punto in più rispetto agli ischitani per passare il turno ed accedere alla finale. Le due compagini si sono battute senza risparmiarsi, punto su punto, aggiudicandosi due quarti a testa. Un bello spettacolo di cui hanno potuto godere anche i tifosi, per la prima volta da quando c’è la pandemia al palazzetto, per il 25 per cento della capienza, così come disposto dalle attuali normative.

Questa l’analisi di coach Franco Lepre: «è stata la classica partita da play off giocata, punto a punto in cui abbiamo fatto una buona gara contro una squadra ben strutturata, con qualità in tutti i reparti, costruita per vincere il campionato. Abbiamo fatto un’ottima figura, siamo stati sempre in partita e verso la fine avremmo potuto allungare qualche punto in più nei parziali. Mi sento di dire “bravi” ai ragazzi che hanno dato tutti il massimo per cercare di raggiungere l’obiettivo. Diciamo che 67 pari, la serie resta aperta, leggiamolo come uno spareggio partita secca in casa loro: chi vince passa e chi perde va a casa. Abbiamo dimostrato per la seconda volta di potercela giocare con loro. Lo sport è fatto di episodi, di momenti. Noi vogliamo crederci!