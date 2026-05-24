24 Maggio 2026

PROMOZIONE, L’ALTA HIRPINIA VOLA IN ECCELLENZA FINALE SEGUITISSIMA

admin 24 Maggio 2026

L’Alta Hirpinia scrive la storia e conquista l’Eccellenza. Nella finalissima regionale i biancoverdi superano 2-1 il Pontecagnano al termine di una battaglia intensa, sofferta e ricca di emozioni, facendo esplodere la festa di un intero territorio.

La gara si accende subito. Dopo appena 3 minuti è il Pontecagnano a sfiorare il vantaggio, ma la risposta dell’Alta Hirpinia arriva immediata con la traversa colpita da Carmine Cucciniello al 6’. Un primo tempo vibrante, giocato ad alta intensità, si chiude però sullo 0-0.

Ad inizio ripresa sono gli ospiti a colpire: sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, la conclusione di Chiangone sorprende la difesa biancoverde e vale lo 0-1. L’Alta Hirpinia però non si arrende. Mister Filarmonico cambia volto alla squadra, mescola le carte e i suoi rispondono con carattere e cuore. Al 68’ arriva il meritato pareggio: sugli sviluppi di calcio d’angolo svetta Lippiello, che di testa firma l’1-1 e riaccende le speranze biancoverdi.

Da quel momento è un assalto continuo. L’Alta Hirpinia spinge, crea e sfiora più volte il sorpasso, fino all’82’, quando arriva il momento destinato a entrare nella storia del club: Alessandro Cucciniello avanza palla al piede e dal limite dell’area lascia partire un bolide imprendibile che fulmina il portiere e vale il definitivo 2-1.

Un gol pesantissimo, il gol che spalanca all’Alta Hirpinia le porte dell’Eccellenza e consegna ai biancoverdi una promozione costruita con fame, cuore e appartenenza. Al triplice fischio esplode la festa: l’Alta Hirpinia è dove sognava di essere.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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