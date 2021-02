Alla vergogna non c’è mai fine. A Salerno pur di andare contro la squadra, con la scusa di Lotito e Fabiani, fanno i dossier contro la Salernitana E così con profili fake, come fanno con gli striscioni, perchè non hanno il coraggio di metterci la faccia ,questi pezzi di merda, i falsi ultras( i veri ultras a Salerno sono altri) inviano alla gente presunti episodi a favore che avrebbero, a loro dire, portato la Salernitana ai vertici della classifica. .

GUARDATE QUESTE MONNEZZE COSA FANNO GIRARE

Chievo – Salernitana (2 rigori netti non dati al Chievo)Vicenza – Salernitana (rigore nostro inesistente )Salernitana – Ascoli (possibile rigore all’ascoli al 90)Reggina – Salernitana (rigore ns in fuorigioco e manca uno a loro enorme)Salernitana-Vicenza (rigore inesistente a ns favore) E’ evidente che a Salerno c’è un disegno ben preciso per contrastare la scalata della Salernitana verso la serie A. Ma c’è un disegno ben premeditato che punta alla distruzione della salernitana. Ci sono giochi sotterranei che minano alla vita del club, se oggi vanno via Lotito, Mezzaroma e Fabiani la Salernitana va a fare il derby con l’Agropoli. E’ giusto contestare se non arrivano i risultati, se non si pagano gli stipendi, se non si mettono a posto le carte regolamentari sulle iscrizioni al campionato. Per questo motivo questa strana e vergognosa contestazione prosegue ad oltranza. Massimo rispetto per chi si firma anche se le opinioni non sono condivisibili, nessun rispetto per la monnezza che si nasconde dietro striscioni e profili fake. Sergio Vessicchio