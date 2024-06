PUGILATO, SALERNO TIFA FRANCESCO DE ROSA CONTRO NYALL BERRY PER IL TITOLOLO EUROPEO DIRETTA DAZN

Un sogno che si avvera per il salernitano Francesco De Rosa, atleta della Pugilistica Salernitana, che sabato prossimo alla Skydome Arena di Coventry (Inghilterra) salirà sul ring per conquistare il Titolo Europeo IBF dei pesi supergallo. Avversario il forte pugile britannico Nyall Berry. De Rosa, accompagnato dal team della Pugilistica Salernitana composto dal Maestro Emilio Desiderio e dal d.s. Francesco Ascolese, partirà domani mattina per l’Inghilterra. L’incontro è stato proposto e mediato da Mario Di Bartolomeo, responsabile della Gleason’s Gym di New York che ha negoziato con successo la trattativa tra le parti. L’evento è organizzato dalla GMB Sports e sarà trasmesso in diretta tv su Dazn.

Per la storia della gloriosa Pugilistica Salernitana, fondata nel 1919, è un altro momento importante. L’ultima volta che un suo atleta salì sul ring per il titolo europeo fu Enzo Limatola ad inizio degli anni novanta. L’incontro De Rosa-Berry sarà seguito con grande partecipazione da tutti gli atleti della società che, tra non pochi sacrifici, nella storica sede ubicata in un locale del settore Tribuna dello stadio “D.Vestuti” consente a circa 80 tesserati, e tra questi anche a tanti giovani, di praticare attività sportiva.

