QUESTA VOLTA LA SALERNITANA NON MERITAVA DI PERDERE 0-1 PER IL LECCE

Fa molto, se non tutto, la Salernitana. Occasioni sprecate o vanificate da un grande Falcone e l’autogol di Gyomber che consegna al Lecce una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Gotti, con Piccoli e Krstovic in campo insieme, parte col piede giusto e vola a +4 sul Frosinone, terzultimo, che stasera ospita la Lazio. Liverani invece si trova a gestire una situazione sempre più disperata. Per quanto prodotto i granata meriterebbero il pari. Falcone è super su Maggiore, Tchaouna due volte e Simy. Al Lecce, nel primo tempo, basta una percussione in cui Gyomber devia la palla nella propria porta. Alla fine, sulla Salernitana, piovono fischi e contestazione. Salernitana a -11 dalla salvezza. Quota salvezza che si è alzata ulteriormente. Finisce tra i fischi dei 15mila all’Arechi per la Salernitana che perde anche con il Lecce e perde forse l’ultimissimo treno per la salvezza. Andate a lavorare urla la curva sud verso i giocatori impietriti

