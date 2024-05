RETROCESSIONE DELLA SALERNITANA LE PAROLE DEL SINDACO

Dopo l’ultima gara di serie A disputata all’Arechi, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si dice vicino ai tifosi ed alla dirigenza granata e ribadisce l’impegno dell’amministrazione per la realizzazione del nuovo stadio. «Ci dispiace per l’epilogo sul campo – dichiara il primo cittadino – , siamo al fianco dei sostenitori granata e del club, proseguiamo con i progetti già avviati per l’impianto di via Allende». «Il prossimo anno – prosegue Napoli – il campionato si disputerà ancora all’Arechi, perchè i lavori inizieranno dalla Curva Nord, per cui sarà possibile giocare comunque in casa nel nostro stadio fino alla fine, come concordato con Lega e società».

