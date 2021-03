Riparte il campionato di serie C gold: New Basket Agropoli affronta la temibile Lamezia

Dopo oltre un anno di stop, causa Covid -19, riprende il campionato di serie C gold di basket. La New Basket Agropoli apre il campionato il 7 marzo con Basket Lamezia. Sei in tutto le compagini che si sfideranno, nei dieci incontri previsti in calendario nel girone B della New Basket Agropoli. Dovrebbe seguire poi una seconda fase di incrocio di gironi, tre in tutto tra quelli campani-calabresi e quello pugliese. Le compagini meglio classificate accederanno ai playoff, per raggiungere l’ambita promozione in serie B. La prima gara si svolgerà tra le mura amiche del Pala “Di Concilio” alle ore 18.00, senza la presenza del pubblico, viste le prescrizioni anti-Covid19. Sarà possibile seguire la diretta della gara sulla pagina Facebook della New Basket Agropoli e su Cilento Channel (canale 636 del digitale terrestre).

Queste le parole di coach Franco Lepre: «quest’anno abbiamo puntato sui giovani locali, che sono in numero di nove su dodici componenti del roster. Solo tre sono i giocatori non del posto. Tante le società che si sono ritirate, noi abbiamo invece scelto di ridurre il budget per ovvie motivazioni, vista l’insicurezza dettata dal periodo di pandemia. L’obiettivo è la salvezza ma accarezziamo l’idea di raggiungere i playoff, non lo nascondo. Poi il prossimo anno, forti dell’esperienza maturata, punteremo sempre sui nostri ragazzi, con qualche innesto importante». Sulle squadre da tenere d’occhio sottolinea: «ci sono certamente Lamezia e Salerno tra le più attrezzate». «Ci tengo – conclude – ad esprimere, unitamente a tutta la società, un pensiero per Franco Di Sergio, scomparso recentemente. Domenica giocheremo con il lutto sulla maglia e verrà osservato un minuto di silenzio. Questo campionato lo dedichiamo a lui».