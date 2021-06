L’Agropoli vince il ricorso al Coni e fine della corsa e soprattutto fine della pagliacciata targata Sibilia-Zigarelli. Ebbene si perché dietro tutto questo c’era la regia della federazione che come ogni anno prova a danneggiare l’Agropoli che paga il rapporto tra il suo presidente Cerruti e Gravina numero 1 della Figc. La puzza era troppa, talmente tanta da arrivare fino a Roma dove dinanzi alla schiacciante evidenza il Coni non ha potuto fare altro che accogliere il ricorso dei delfini. Sibilia con il suo fido Zigarelli da anni le stanno provando tutte pur di andare contro l’Agropoli, ci sono i fatti da noi denunciati da sempre. Questa volta pur se le cose andranno male sul campo per l’Agropoli con l’Audax bisognava agire per prinicipio e il coni li ha sbugiardat. Chi ha fatto fare capziosamente i ricorsi a Faiano e Buccino per andare contro l’Agropoli e Cerrut? Se hanno un briciolo di dignità queste due squadro lo dicano. Ora dopo l’esito del Coni Zigarelli, Sibilia e tutta la banda bassotti dovrebbero presentare le dimissioni seduta stante e con loro anche i giudici dei primi due gradi di giudizio perché per una loro ripicca personale verso Cerruti e Gravina hanno tenuto in stallo una categoria intera giocando con i soldi delle società. Se esiste una sentenza devono esserci anche dei responsabili e allora i responsabili devono pagare altrimenti saremo sempre punto e a capo. Che fossero state le prime 2 sentenze delle sentenze politiche era evidente a tutti e la puzza di merda era troppo forte per non accorgersene, che ci sono stati tentativi di boicottare anche sul campo l’Agropoli pure perché gli arbitraggi come quelli subiti contro il Virtus Cilento e il Faiano in casa dei delfini era un monito alla dirigenza dell’Agropoli che doveva essere penalizzata in ogni modo, e quale modo più facile se non con il solito braccio armato della lega ovvero i soliti fischietti? Ci sarebbe anche da parlare sull’ultima designazione di Buccino Volcei-Agropoli dove venne designato un arbitro a pochi chilometri dai padroni di casa spingendo la dirigenza dei delfini ad alzare la voce per garantire uniformità di giudizio che poi c’è stata solo grazie alle proteste avanzate e perché troppo evidente come scandalo. L’Agropoli paga ancora una volta l’accanimento della federazione e non chiamateci pazzi se abbiamo la colpa di denunciare sempre la verità, non ce l’abbiate con chi per fare il proprio mestiere è costretto anche a beccarsi querele e denunce cercando di metterci il bavaglio perché le verità sono troppo scomode, non ci fermeranno accuse imbarazzanti di pagliacci in cerca di notorietà o di “scandali” strumentalizzati ad arte (come quello dell’assistente donna) pur di mettere un freno a chi dice la verità cercando di far perdere credibilità, se questo è lo scotto da pagare saremo sempre in prima fila a combattere le schifezze di un sistema che puzza di merda, e il fetore statene sicuri si sente in tutta Italia. Infine, dimenticavamo, consigliamo al Buccino Volcei e all’ormai ex allenatore Pietropinto un esame di coscienza per il reclamo presentato ma soprattutto per quello che hanno detto sull’Agropoli, non accettiamo lezioni da chi ormai come allenatore ( se mai lo è stato) è alla deriva e continua a dire bugie smascherabili in due righe e da chi, a differenzadell’Agropoli , non può vantare più di 13 anni di partecipazione al campionato di serie D. Aggrapparsi e parlare di ricorsi passati che coinvolgevano l’Agropoli e di fatti avvenuti più di 10 (detti in malo modo e con bugie) anni fa denota come il ricorso non poteva mai essere perso dai delfini. L’augurio che gli facciamo è quello di trascorrere delle belle giornate di mare nei prossimi giorni dei playoff. Poi magari toccherà anche all’Agropoli andare a mare ma giustizia è fatta e questa volta il tentativo di Zigarelli e Sibilia è andato vano. Ricominceranno presto ma la corda non la tirasero troppo, poi si spezza.Sergio Vessicchio

