Riprende il cammino delle tre squadre salernitane in serie D. dopo la sosta e i recuperi.Nel Girone i la La Gelbison ospita in casa il Biancavilla(la partita si può vedere a pagamento su facebook clicca qua).Toppo pochi i 6 punti in classifica rispetto a quanto fatto vedere fino a questo momento mentre il Santa Maria farà visita alla capolista San Luca,l’avvio positivo dei cilentani rende la sfida molto complicata per la formazione di Cozza.La gara sarà trasmessa in diretta da canalecinquetv.it (clicca qua per vedere) a partire dalle 14,30 di domenica 13 dicembre.

E’ stata rinviata pochi minuti fa, con comunicazione ufficiale del Dipartimento Interregionale, la gara Nocerina-Latte Dolce, il rinvio è a data da destinarsi. La società sarda, pur avendo rispettato tutti gli adempimenti previsti in attuazione del protocollo, non essendo stato contattata da Federlab, non ha avuto modo di effettuare i test entro i tempi stabiliti. Contattato dalla scrivente società, il Dipartimento Interregionale ha confermato che i test sono stati effettuati da Federlab in Campania e in Lazio per tutte le realtà delle due regioni del girone (Nocerina compresa) ma che invece ci sono stati problemi per raggiungere in tempo le società sarde.