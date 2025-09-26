ROCCADASPIDE,IL CAMPIONE DI BASKET IN CARROZZINA SI ALLENA CON L’ASSESSORE IULIANO

Il campione di basket in carrozzina Ciccio Minella è tornato ad allenarsi nella sua Roccadaspide motivato dall’assessore allo sport Giuseppe Iuliano. Nel suo curriculum anche i campionati del mondo con la nostra nazionale a Dubai nel 2023 2024.

Le sue dichiarazioni :“

Disputare il Campionato Mondiale con l’Italia, arrivando fra le prime cinque squadre della Terra, è stato per me trasformare un sogno in realtà.

Un sogno cresciuto in 20 anni di allenamenti e sacrifici, per raggiungere questi obiettivi.

Vestire la maglia Azzurra è un grande orgoglio che comporta la responsabilità di rappresentare un intero Paese, vestirla dopo aver vinto la Supercoppa e lo Scudetto con gli Amicacci Giulianova mi ha regalato una gioia indescrivibile.

Cantare l’inno nazionale, stare in campo, fare gruppo: sono emozioni di altissimo livello che, mi rendo perfettamente conto, tutti quelli che praticano uno sport vorrebbero provare almeno una volta nella vita.

Io ce l’ho fatta, grazie a uno staff fantastico, a compagni di squadre eccezionali che mi hanno aiutato e fatto subito sentire parte del gruppo e – soprattutto – grazie a coach Carlo Di Giusto… perché: dove vai, se Carlone non ce l’hai?

E poi Dubai: un luogo paradossale, assurdo; una Miami in mezzo al deserto, con un caldo pazzesco, ma piena di suggestioni ed emozioni.

Perciò continuerò a impegnarmi al massimo, affinché il mio sogno Azzurro continui. Mi rendo conto che ci sono giovani che scalpitano e che sono bravissimi e determinati, ma io farò ciò che posso per continuare a esserci, fin dal prossimo Europeo in cui speriamo di staccare il biglietto per le Paralimpiadi di Parigi 2024.”

L’assessore Iuliano: “ Io l’ho visto crescere ho seguito il suo travaglio e sono onorato di essere suo amico,questa è casa sua e il nostro bellissimo palazzetto è a sua disposizione per tutto”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...