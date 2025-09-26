ROCCADASPIDE,IL CAMPIONE DI BASKET IN CARROZZINA SI ALLENA CON L’ASSESSORE IULIANO
Il campione di basket in carrozzina Ciccio Minella è tornato ad allenarsi nella sua Roccadaspide motivato dall’assessore allo sport Giuseppe Iuliano. Nel suo curriculum anche i campionati del mondo con la nostra nazionale a Dubai nel 2023 2024.
Le sue dichiarazioni :“
Disputare il Campionato Mondiale con l’Italia, arrivando fra le prime cinque squadre della Terra, è stato per me trasformare un sogno in realtà.
Un sogno cresciuto in 20 anni di allenamenti e sacrifici, per raggiungere questi obiettivi.
Vestire la maglia Azzurra è un grande orgoglio che comporta la responsabilità di rappresentare un intero Paese, vestirla dopo aver vinto la Supercoppa e lo Scudetto con gli Amicacci Giulianova mi ha regalato una gioia indescrivibile.
Cantare l’inno nazionale, stare in campo, fare gruppo: sono emozioni di altissimo livello che, mi rendo perfettamente conto, tutti quelli che praticano uno sport vorrebbero provare almeno una volta nella vita.
Io ce l’ho fatta, grazie a uno staff fantastico, a compagni di squadre eccezionali che mi hanno aiutato e fatto subito sentire parte del gruppo e – soprattutto – grazie a coach Carlo Di Giusto… perché: dove vai, se Carlone non ce l’hai?
E poi Dubai: un luogo paradossale, assurdo; una Miami in mezzo al deserto, con un caldo pazzesco, ma piena di suggestioni ed emozioni.
Perciò continuerò a impegnarmi al massimo, affinché il mio sogno Azzurro continui. Mi rendo conto che ci sono giovani che scalpitano e che sono bravissimi e determinati, ma io farò ciò che posso per continuare a esserci, fin dal prossimo Europeo in cui speriamo di staccare il biglietto per le Paralimpiadi di Parigi 2024.”
L’assessore Iuliano: “ Io l’ho visto crescere ho seguito il suo travaglio e sono onorato di essere suo amico,questa è casa sua e il nostro bellissimo palazzetto è a sua disposizione per tutto”.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.