L’arechi dovrà essere fornito della sala var per il prossimo campionato. Gli sportivi granata naturalmente sperano che questa serva per la serie a per la quale la Salernitana è in corsa a un punto dalla seconda in classifica, ma nell’immediato per i play off di serie B durante i quali sarà inserito il var. Per questo motivo c’è stato un sopralluogo allo stadio da parte dell’ex arbitro Longhi che ricopre da anni ormai il ruolo di consulente per l’impiantistica delle leghe di Serie A e Serie B.

LE SPESE

Il Comune di Salerno dovrebbe assumersi l’onere di acquistare tutto il necessario per predisporre la stanza individuata nel ventre dell’Arechi (monitor, climatizzazione e quant’altro, per un totale di circa 10mila euro). In ogni caso sia la società della Salernitana sia il comune vogliono predisporre un sede fissa per il var e non provvisoria come fu per la partita di play out con il Venezia e collocare l’importante box all’interno dello stadio.