Un giocatore e due dello staff sono risultati positivi ai test del covid. Lo conferma una nota dell’ASL di Salerno dopo aver appreso i risultati dei tamponi molecolari eseguiti che hanno confermato la positività dei tre precedentemente rilevata con i test antigenici. I risultati fino ad ora pervenuti – commenta in una nota l’Azienda Sanitaria Locale – non hanno fatto emergere ulteriori positivi.

I sanitari dell’ASL stanno proseguendo le attività di verifica e tracciamento in attesa dell’arrivo dei risultati degli altri test eseguiti sull’entourage Salernitana al fine di acquisire tutti gli elementi necessari a prendere il provvedimento definitivo. Al momento, infatti, è stata rinviata la partenza per il Friuli inizialmente prevista con un volo di linea. La squadra granata raggiungerà Udine, eventualmente, domani con un volo privato qualora non aumenti il numero di positivi.

LE PAROLE DI MARINO DS DELL’UDINESE

“Per ora non c’è da preoccuparsi: la Lega ci ha comunicato che la partita è confermata e che la Salernitana ha prenotato un charter domattina alle 10, per essere regolarmente in campo. In questo momento possiamo dire che non ci saranno stravolgimenti; non so se dagli ulteriori tamponi effettuati ci siano state positività o meno ma la decisione della Lega è questa – ha detto il dirigente – La Salernitana aveva prenotato un volo di linea che è saltato ma, stando a ciò che ci ha comunicato l’ufficio gare della lega, i campani partiranno alle 10:00 di domani. Dai tamponi rapidi non sono risultate altre positività ed in genere ai molecolari i risultati si ripetono. È probabile che la Lega e la Salernitana abbiano trovato un accordo dunque al momento per ora non si parla di rinvio. Siamo pronti a riceverli con la solita ospitalità sportiva”.