SALERNITANA A PUNTEGGIO PIENO BATTUTA L’ATALANTA MINI

Quarto successo consecutivo per la Salernitana che all’Arechi, nel recupero della 3^ giornata, supera di misura l’Atalanta Under 23.

A decidere il match un gol nella ripresa di Ferraris.Gara combattuta fin dai primi minuti di gioco quella tra l’undici di mister Raffaele e la giovane truppa di mister Bocchetti.

Granata subito pericolosi con Inglese che riceve palla da Villa e con un gran tiro sfiora il palo.

Passano pochi minuti e Donnarumma è miracoloso su un tiro ravvicinato di Papadopoulos con il pallone che poi dopo una ribattuta finisce sul palo e salva i granata.

Nonostante le numerose occasioni create, la prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 0 a 0.

Poi ad inizio ripresa mister Raffaele fa rifiatare Matino e Quirini inserendo al loro posto Frascatore e Tascone.

Al 59′ la gara si sblocca, cross di Cabianca, sponda di testa di Villa e pallone che arriva tra i piedi di Ferraris che arpiona il pallone si gira e fa partire un tiro di sinistro che si insacca imparabilmente nell’angolino alla sinistra dell’estremo difensore nerazzurro.

L’Atalanta non ci sta e per ben due volte sfiora il gol con Donnarumma miracoloso.

Al 75′ è Inglese a fallire il raddoppio, solo davanti al portiere Vismara prova a saltarlo con tocco morbido ma l’estremo difensore devia in angolo.

All’82’ i granata prima si vedono prima assegnare un calcio di rigore per fallo di mano in area di un difensore bergamasco, penalty poi annullato in seguito all’intervento del FVS.

Dopo 6 minuti di recupero Capomaggio e compagni possono gioire per il quarto successo stagionale che porta la Salernitana in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Domenica pomeriggio, ore 17,30, si torna in campo nella trasferta contro il Giugliano che nel posticipo serale del Lunedì ha fermato sul pari la Cavese.

SALERNITANA – ATALANTA UNDER 23 1-0

Marcatore: 59′ Ferraris

