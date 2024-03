SALERNITANA A RAPPORTO FACCIA A FACCIA CON IL PRESIDENTE IERVOLINO

Il patron ha lasciato il quartier generale granata senza rilasciare dichiarazioni, dopo oltre due ore all’interno del centro sportivo sito sul litorale di Pontecagnano Faiano. Una ripresa dei lavori per la Salernitana ricca di incontri, ma al chiuso e senza nessuna comunicazione alla stampa. Iervolino ha parlato prima a Liverani e poi alla squadra, ovviamente forte la delusione per l’ultimo posto in classifica e per il mancato ritorno al successo a Udine, nonostante la mezz’ora abbondante in superiorità numerica. Dopo il confronto con la squadra e dopo aver assistito all’allenamento Iervolino ha parlato con Boulaye Dia, reo di essersi rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della gara di sabato in terra friulana. Il calciatore senegalese non si è allenato con il resto della squadra, sempre più probabile un’esclusione tecnica permanente per l’attaccante granata. E non è da escludere che già nelle prossime ore la società possa fare chiarezza con una nota ufficiale per ribadire i provvedimenti presi nei confronti della punta senegalese.

